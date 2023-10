Estado de saúde de Roque, assistente de palco do SBT, se agrava

Janilda Nogueira, esposa de Roque, o conhecida assistente de palco do SBT, trouxe uma atualização sobre o estado de saúde do marido, que está internado desde 2 de outubro devido a problemas cardíacos. Roque, que tem 86 anos, foi hospitalizado após um desmaio em casa. No entanto, o seu estado de saúde se agravou, levando à necessidade de intervenções médicas mais complexas, diz O Dia.

Em uma conversa com a jornalista Beatriz Bourroul, da revista Quem, Janilda revelou que inicialmente se esperava que Roque fosse liberado do Hospital São Luiz, em São Paulo, na segunda-feira (9/10). Contudo, a equipe médica decidiu adiar a alta hospitalar, pois identificaram veias entupidas que necessitaram de um procedimento de cateterismo.

"Assim que o médico chegou, vimos pela cara dele que não tínhamos boas notícias. O exame veio com umas veias entupidas e, por isso, Roque queria que fazer um cateterismo. Ele não queria ficar no hospital de jeito nenhum. Por fim, o médico o convenceu", explicou Janilda.

Roque, após o primeiro desmaio em casa, desmaiou novamente um pouco depois que o médico deixou seu quarto, fazendo uma transferência urgente para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital.