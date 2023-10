Emocionado, motorista que atropelou Kayky Brito aguarda encontro; veja o vídeo

Diones da Silva, o motorista de aplicativo que atropelou Kayky Brito, expressou sua emoção ao ver o vídeo publicado pelo ator no Instagram nesta terça-feira (10/10). No vídeo, Kayky agradece sinceramente a Diones pelo socorro prestado, afirmando que ele salvou sua vida. As palavras emocionadas do ator comoveram não apenas o motorista, mas também várias personalidades conhecidas.

Em seu comentário no post, Diones expressou sua alegria: "que felicidade te ver assim com esse sorriso! Chego a me emocionar aqui. Como orei a Deus para te ver assim. Como Deus é bom, Kayky. Quero muito poder te dar um abraço , esteja com você! Estou aguardando seu contato para esse momento que espero tanto! Aguardo a autorização e o contato de vocês! Deus abençoe!".

Além de Diones, várias celebridades também enviaram mensagens de apoio para Kayky. Cacau Protásio expressou: "Deus abençoe muito você. Glória a Deus! Que maravilha ver você assim".

Pérola Faria invejosa palavras de conforto: "Kayky, amém! Deus é mais! Muito feliz pela sua recuperação. Você é um ser especial! Seja muito feliz sempre". Fabiana Karla comemorou o momento: "Ah querido, que bom te ver assim". Talitha Morete apresentou sua alegria: "Vivaaa! Que bom te ver assim".

Relembrando o incidente, Kayky Brito foi atropelado enquanto atravessava a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, em 2 de setembro. Diones Coelho da Silva, o motorista de aplicativo, foi quem prestou socorro ao ator.

A Polícia Civil concluiu o inquérito de atropelamento, determinando que o motorista estava dentro do limite de velocidade e não estava sob efeito de álcool. Diones, em uma entrevista recente, sugeriu o trauma que o incidente deixou, ressaltando as mudanças abruptas em sua vida e as lutas contra a ansiedade desde então.