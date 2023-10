Carolina Dieckmann: "etarismo não serve para nada"

Carolina Dieckmann, atriz de 45 anos, utilizou suas redes sociais para abordar uma questão que a incomodou profundamente: o etarismo. Através de seus stories, ela compartilhou sua perspectiva sobre comentários que a comparam favoravelmente a mulheres mais jovens, destacando que, embora essas observações possam parecer elogiosas, elas não têm lugar nos tempos atuais.

"Esse tipo de comentário, que a gente hoje sabe que o nome disso é etarismo, não serve para nada, embora eu saiba que a pessoa que faz esse tipo de comentário quer elogiar", desabafou Dieckmann.

@centralgosip Carolina Dieckmann não gosto que as pessoas associa sua imagem de 45 anos e 50 anos para dizer que outras mulheres são mais velhas do que elas que estão conservadas ela disse que todo mundo tem o seu valor na sociedade hashtag Carolina Dieckmann #fofoca #CarolinaDieckmann #amorpróprio ♬ som original - central gossip

A atriz enfatizou que tais comentários podem ser bem-intencionados, mas não se alinham com a mentalidade atual. "Então, eu acredito que é uma intenção boa, mas a gente precisa falar sobre isso, porque não é [bom]. A partir do momento que temos o conhecimento para saber que isso não é legal e está colocando as mulheres em uma situação ruim de comparação, de se sentirem piores ou melhores, a gente precisa falar sobre isso para melhorar", explicou Carolina.

O etarismo é um fenômeno cada vez mais discutido na sociedade, caracterizado pela discriminação ou preconceito baseado na idade das pessoas. Comentários que comparam indivíduos com base em sua idade, elogiando ou criticando, podem perpetuar estereótipos prejudiciais e afetar a autoestima das pessoas.

Carolina-Dieckmann-1

A atitude de Carolina Dieckmann em falar abertamente sobre o etarismo contribui para conscientizar o público sobre a importância de evitar tais comentários. À medida que a sociedade evolui, é essencial promover o respeito e a aceitação de todas as idades, reconhecendo que cada fase da vida tem seu valor único e que a comparação não beneficia ninguém.

Em um mundo onde a diversidade e a inclusão são valores fundamentais, a mensagem de Carolina Dieckmann serve como um lembrete importante de que o respeito à idade é uma parte crucial dessa equação. Ela encoraja todos a refletirem sobre suas palavras e a promoverem um ambiente mais positivo e inclusivo para todos, independentemente da idade, conclui o Observatório dos Famosos.