"A Fazenda": Cariúcha e Simioni distorcem advertência de Galisteu

A participante de A Fazenda 15 Cariúcha novamente se envolveu em polêmicas e mostrou não ter o hábito da autocrítica. Desde sua aparição, em 2009, quando participou do concurso Garota da Laje, ela tem sido notícia por suas atitudes controversas.

No reality, Cariúcha tenta se apresentar como a voz do povo, representante da mulher preta e defensora das minorias, mas parece estar presa em seu próprio personagem. Mesmo após uma repreensão ao vivo da apresentadora Adriane Galisteu, ela não demonstrou reconhecer suas falhas no jogo.

Enigmas... Cariúcha e Simioni seguem acreditando que Rachel falou sobre o cuspe.



Em seguida, Cariúcha faz um sinal alisando os travesseiros. Simioni comenta que isso causa expulsão, pois é preconceito. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/TGCfGpauqf — Antenados (@canalantenados) October 5, 2023

Na quarta-feira (04/10), Galisteu alertou os peões sobre suas falas problemáticas e esclareceu as acusações de racismo contra Rachel Sheherazade. No entanto, Cariúcha reinterpretou a mensagem da apresentadora à sua maneira, sugerindo que a advertência não era devida a problemas anteriores, mas sim para manter o programa em ordem.

Cezar Black altera a voz e diz para os peões pararem de ficar tentando atribuir culpa ao outro.



Ao fundo, Rachel comenta sobre acusações infundadas de racismo e conta sobre a própria Galisteu ter desmentido. #AFazenda #AFazenda15pic.twitter.com/zOUCxk9eRc — JoãoGab 🐅 (@JoaoGab122) October 5, 2023

Além disso, Cariúcha acusou a produção de proteger Rachel Sheherazade, alegando que o vídeo da conversa estava à disposição e que ela não estava errada em suas alegações. Ela também expressou arrependimento por sua participação no reality.

Kamila Simioni, companheira de Cariúcha no jogo, também afirmou que a produção estaria defendendo Rachel e se mostrou indiferente ao cancelamento ou à opinião pública.

Após os alertas de Galisteu, Cariúcha negou ter feito comentários homofóbicos em relação a Lucas e Simioni demonstrou não se importar com a possibilidade de ser cancelada. Cézar Black alertou Cariúcha sobre o risco de ser cancelada fora do programa.

No final da madrugada, Cariúcha pareceu sentir o peso das palavras de Galisteu e chegou a cogitar desistir do jogo. Simioni também mencionou que considera deixar o programa, conclui Metrópoles.