Michael Bay adverte Ben Affleck sobre críticas a "Armageddon"

Um áudio retirado do set de filmagem de "Armageddon", o blockbuster de verão de 1998, está causando alvoroço nas redes sociais novamente. No áudio, o astro Ben Affleck revelou detalhes surpreendentes sobre sua relação com o diretor Michael Bay e as críticas que fez ao enredo do filme.

No centro da polêmica está a declaração de Bay para Affleck: "Cale a boca!". A tensão surgiu quando Affleck questionou por que era mais simples treinar perfuradores de petróleo para se tornarem astronautas do que treinar astronautas para realizar a perfuração de petróleo. Com apenas 25 anos na época, Affleck expressou sua perplexidade em relação à trama do filme de desastre.

Affleck relembra: "Perguntei a Michael por que era mais fácil treinar perfuradores de petróleo para se tornarem astronautas do que astronautas para se tornarem perfuradores de petróleo, e ele me mandou 'calar a boca'". Bay enfatizou: "Sabe, Ben, apenas cale a boca, ok? Isso é um plano real." A resposta de Bay só aumentou o mistério em torno da credibilidade do enredo.

No enredo de "Armageddon", um asteroide do tamanho do Texas está em rota de colisão com a Terra, e o governo dos Estados Unidos decide enviar um perfurador de petróleo de núcleo profundo, interpretado por Bruce Willis, e sua equipe de trabalhadores braçais ao espaço para instalar uma bomba e destruir o asteroide.

É importante notar que o roteiro do filme foi escrito por J.J. Abrams em um estágio inicial de sua carreira. Abrams, mais tarde, dirigiu "Star Wars: O Despertar da Força", 17 anos depois, solidificando sua posição na indústria cinematográfica.

A reação crítica ao filme foi polarizada. Roger Ebert, em sua crítica para o "Chicago Sun-Times", deu apenas uma estrela, descrevendo-o como "um ataque aos olhos, aos ouvidos, ao cérebro, ao bom senso e ao desejo humano de entretenimento". No entanto, Rod Dreher, do "The Post", discordou, atribuindo quatro estrelas e chamando-o de "um festim testosterônico em alta velocidade".

Apesar das críticas mistas, "Armageddon" arrecadou impressionantes US$ 533 milhões em todo o mundo, tornando-se o filme de maior bilheteria daquele ano. O áudio revelador, no entanto, levanta novas questões sobre a dinâmica nos bastidores de um dos filmes mais icônicos da década de 1990.