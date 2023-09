Após fim de casamento com Guimê, Lexa diz que vai priorizar "amor-próprio"

Em uma entrevista reveladora para um podcast, Lexa confirmou o fim de seu casamento com MC Guimê pela terceira vez. A cantora de 28 anos compartilha uma mensagem poderosa sobre amor-próprio, enfatizando sua jornada de autodescoberta.

Lexa EEntrevista a pod cast Imagem:reproduçõo instagram@lexa

Recentemente, a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry, entrou em uma polêmica com a mãe de Guimê, Mariah Cristina, que alegou traição. Darlin pede respeito à filha e lamenta as difamações, defendendo o histórico positivo de Guimê.

Emocionada, Darlin chorou no Instagram em abril, implorando a Lexa para perdoar Guimê, ressaltando a longa amizade que tiveram. A empresária expressou tristeza pelas difamações e destacou a defesa que fez do filho de Mariah.

Lexa, após colocar um ponto-final no casamento com Guimê pela terceira vez, revela que a decisão ocorre após acusações de importunação sexual contra o músico no BBB 23. A cantora se pronunciou em respeito aos fãs, prometendo não mais comentar sobre o assunto.

Lexa Buscando paz e amor póprio Foto:Instagram@lexa

Essa entrevista destaca não apenas o término tumultuado, mas também o esforço de Lexa em se concentrar em seu crescimento pessoal, paz interior e amor-próprio. As controvérsias familiares acrescentam uma camada complexa a essa história, que continua a capturar a atenção do público, conclui noticiasdatv.