Andressa Urach é condenada a pagar R$ 30 mil como indenização a modelo trans; saiba o motivo

Andressa Urach, de 35 anos, foi condenada pela Justiça a indenizar a modelo trans Viviany Beleboni em R$ 30 mil. Em 2020, ela acionou a Justiça alegando que a ex-miss Bumbum foi homofóbica ao publicar uma imagem sua nas redes sociais a associando a uma “vida de pecados” e ao “fim dos tempos”. Na época, a ex-Fazenda frequentava uma igreja evangélica (entenda mais sobre o processo abaixo).

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Metrópoles”, o caso foi analisado pelo juiz Fábio de Souza Pimenta, da 32ª Vara Cível de São Paulo, que definiu a sentença na quarta-feira (27). Conforme a reportagem, o magistrado entendeu que as acusações de Viviany eram verdadeiras e que a própria Andressa reconheceu, durante sua defesa, que fez a publicação e depois a apagou.

O juiz destacou que a atitude de Andressa foi preconceituosa não apenas com Viviany, mas também com a comunidade LGBTQIAPN+.

“A requerida passou por cima de princípios da igualdade e dignidade humana, que determinam que toda e qualquer pessoa deve ser tratada com respeito e de forma igualitária como detentoras de direitos e deveres, independentemente de seu credo, cor, raça, gênero ou orientação sexual, E isso não é passível de admissão”, escreveu o magistrado.

Pimenta destacou, ainda, que Viviany sofreu danos por conta da exposição feita por Andressa e, com isso, definiu a indenização, à título de danos morais, em R$ 30 mil.

A ex-miss Bumbum ainda não se pronunciou sobre o caso.

Entenda o caso:

A confusão envolvendo o nome de Viviany Beleboni começou em 2015, quando ela encenou Jesus na Parada do Orgulho LGBT, em São Paulo. Na época, ela estava caracterizada e “crucificada” e desfilou em um trio elétrico.

Em março de 2020, período em que estava frequentando uma igreja evangélica, Andressa Urach fez uma postagem na redes sociais que mostrava várias imagens. Entre elas, estava a de Viviany como Jesus.

“Nas imagens, algumas afrontas do Brasil. Se colocar do mundo não caberia no post. Mas o maior de todos os pecados é não ler a Bíblia… O mundo tem estado muito mais podre do que o mundo antes do Dilúvio ou mesmo na época de Sodoma e Gomorra… O pecado da humanidade de hoje passou dos limites e subiu aos céus. Essa pandemia é só um ensaio dos princípios das dores dos finais dos tempos. Te arrepende dos teus pecados e aceita Jesus como único salvador. Pode ser tua última chance”, escreveu a ex-miss Bumbum.

Ofendida, Viviany decidiu processar a modelo e pediu R$ 104,5 mil de indenização, a título de danos morais. O processo seguia tramitando desde 2020, mas a Justiça enfrentou dificuldades para fazer a citação de Andressa, que mudava constantemente de endereço.

