Joe LoCicero: o marido de Gina Rodriguez e a história de amor surpreendente

Gina Rodriguez, a atriz de ?Spy Kids: Armageddon?, e seu marido Joe LoCicero, se apaixonaram no mundo do entretenimento de maneira inesperada.

Os dois se conheceram nos bastidores da série ?Jane the Virgin?, em 2016, onde Rodriguez interpretava a personagem principal e LoCicero desempenhava o papel de um stripper. Eles se casaram em 2019 e desde então não têm sido tímidos em compartilhar seu amor com o mundo.

Em uma entrevista à Cosmopolitan em janeiro de 2019, Rodriguez abriu seu coração sobre seu relacionamento com LoCicero, dizendo que namorar com ele foi uma ?experiência nova para mim, porque coloquei a mim mesma em primeiro lugar?.

Ela acrescentou: ?Por tanto tempo, coloquei todos os homens na minha frente. Como uma mulher bem-sucedida, é tão difícil por causa das normas culturais que dizem que o homem tem que ser o provedor! E o homem tem que ser o mais poderoso. Foi tão difícil para mim encontrar um homem que não quisesse que eu apagasse minha luz para alimentar seu ego?.

Quatro anos após o casamento, Rodriguez e LoCicero se tornaram pais, dando as boas-vindas ao filho Charlie Ray em março de 2023.

Então, quem é o marido de Gina Rodriguez? Aqui está tudo o que você precisa saber sobre Joe LoCicero e seu relacionamento com a atriz.

LoCicero também é ator e é mais conhecido por seu papel como Vincent ?Vinny? Walker na série de longa data da CBS ?The Bold and the Beautiful?.

Antes de conseguir o papel em 2019, Rodriguez já havia participado do drama de 2011 a 2012. Quando o personagem de LoCicero foi morto, em 2021, ele disse à Soap Opera Digest que ?amou? interpretar Vinny. ?Me diverti muito trabalhando com Matt. Sempre nos divertíamos em nossas cenas. Foi uma alegria?, acrescentou.

LoCicero também teve papéis em ?Jane the Virgin? e nos filmes ?Miss Bala? e ?Someone Great? - ambos estrelados por Rodriguez.

Rodriguez e LoCicero se conheceram pela primeira vez no set de ?Jane the Virgin? em 2016, durante um episódio da segunda temporada. LoCicero interpretou um stripper contratado pela mãe de Jane para sua despedida de solteira.

Em uma aparição no programa ?The Tonight Show Starring Jimmy Fallon? em 2019, Rodriguez falou da cena: ?Jane está super contra isso e super apavorada e simplesmente não sabe o que fazer com tudo isso. Mas Gina sabe.?

No entanto, eles não começaram a namorar imediatamente após se conhecerem. Ela explicou que se encontraram novamente seis meses depois na academia. ?Foi a academia de boxe que nos aproximou?, compartilhou.

Em uma entrevista à Bust Magazine em julho de 2017, Rodriguez disse que nem mesmo reconheceu LoCicero na segunda vez em que se encontraram.

?Ele entrou pela porta e eu fiquei tipo, 'Meu Deus!' e caí em seus olhos?, disse à publicação. ?No quarto dia [que nos vimos na academia], ele me convidou para sair, e tenho namorado com ele desde então. Agora sei o que significa namorar seu melhor amigo?.

Após dois anos de namoro, o casal ficou noivo em julho de 2018. No mês seguinte, ela confirmou à People que o momento especial havia acontecido algumas semanas antes.

?Ele é o melhor?, disse ela. ?Ficamos noivos por um mês - eu mantive em segredo por um tempo?.

Os dois se casaram em 4 de maio de 2019. Rodriguez havia falado sobre como queria ter um casamento sem estresse quando apareceu como convidada no programa ?The Talk?. ?Houve um momento em que eu disse: 'Todos organizem tudo'. Eu só queria aparecer?, disse ela. ?Eu só quero fazer isso. Quero dizer 'sim'. Estou feliz?.

Não é surpresa que Rodriguez e LoCicero tenham se conhecido em uma academia de boxe, pois o boxe é uma verdadeira paixão para LoCicero. Ele é um lutador de Muay Thai (boxe tailandês) e, em 2018, tornou-se o novo Campeão Amador de Muay Thai da Califórnia, categoria Médio, pela WCK.

Em junho de 2018, LoCicero compartilhou uma foto dele e Rodriguez após uma luta de boxe em seu Instagram, adicionando a legenda: ?Eu não queria completar 30 anos sem um cinturão de #muaythai?.

Rodriguez também é fã do treino. Em uma entrevista à Shape em setembro de 2017, ela falou sobre como estava treinando Muay Thai ao lado de LoCicero e até viajou para a Tailândia para aprender com os profissionais.

?É mente sobre matéria, você está se desafiando?, disse ela. ?O que mais gosto nisso é o senso de força interior que me dá?.

Em seu 30º aniversário, em julho de 2022, Rodriguez anunciou que o casal estava esperando o primeiro filho com um doce vídeo no Instagram. A postagem incluiu imagens pessoais de Rodriguez e LoCicero juntos, incluindo o momento em que descobriram que estavam grávidos. Ela legendou: ?Este aniversário é diferente?.

LoCicero também compartilhou suas próprias palavras de empolgação no Instagram. ?O amor da minha vida agora está carregando o novo amor da minha vida dentro dela!? ele legendou um vídeo do guru espiritual Sadhguru falando sobre filhos. ?Estou explodindo de alegria a cada minuto do dia. Não poderia estar mais animado com essa responsabilidade incrível! #grávida?.

Um mês depois, Rodriguez falou sobre sua gravidez à People, dizendo que se sentia ?animada?, ?sobrecarregada? e ?como uma supermulher?.

Em março de 2023, o agente de Rodriguez confirmou à mesma revista que eles deram as boas-vindas ao primeiro filho, um menino chamado Charlie Ray. No mês seguinte, ela disse à People que os nomes de seu filho foram inspirados em membros da família que já faleceram. ?Então, Charlie carrega muitos ancestrais maravilhosos em seu nome?, disse ela.

Para a primeira celebração do Dia dos Pais de LoCicero, Rodriguez dedicou uma homenagem a ele no Instagram. ?Eu sabia quando te conheci que encontrei um homem como nenhum outro?, escreveu ela ao lado de fotos da família. ?Quando eu caminhei até o altar e você chorou de alegria, eu soube que tinha encontrado alguém muito especial. Eu sabia que um grande homem faria um grande pai?.

LoCicero tem uma página pública no Instagram, mas não compartilha muito lá. A maioria de suas postagens apresenta fotos fofas de Rodriguez e dele, e há algumas do bebê Charlie, além de muitas dedicadas ao boxe.

Outro tópico sobre o qual ele posta regularmente é informações sobre #SalveO solo, um movimento que visa aumentar a matéria orgânica no solo para melhorar frutas, vegetais e o meio ambiente como um todo. Ao longo dos anos, LoCicero postou fotos e vídeos de seu tempo ao ar livre. Ele também destacou a conexão entre Rodriguez e sua paixão pela Terra.

?Sua saúde e sua alegria são as coisas mais importantes deste planeta para mim?, escreveu ele ao lado de uma foto de sua esposa no Instagram. ?Nenhum de nós pode ser saudável ou feliz se o solo que pisamos, de onde tiramos nosso alimento e, em última análise, somos feitos, não for saudável e feliz também. Vamos todos fazer a nossa parte para cuidar da saúde e alegria deste planeta: nossa Mãe Terra. #SalveOSolo?.