Taylor Swift revela capas e lista completa de faixas de "1989 (Versão de Taylor)"

?É uma nova trilha sonora. Aqui estão as capas traseiras e os títulos das faixas da versão de 1989 (minha versão). Mal posso esperar para que este seja lançado, sério. Obrigada por participarem, decifrarem, resolverem enigmas e tornarem essas revelações tão divertidas e caóticas (que é o melhor tipo de diversão, afinal 😜)?, escreveu Taylor Swift no Instagram, ao lado de uma sequência de imagens apresentando as capas traseiras do álbum.

As quatro capas traseiras apresentam quatro fotos diferentes de Swift: uma com ela de batom vermelho segurando as mãos sobre a boca como se estivesse gritando, outra com ela usando um suéter listrado equilibrando-se em um tronco, uma com ela de camisa de botão lambendo um sorvete e outra com ela fazendo uma pose de dança em um suéter listrado.

Mais cedo, a artista revelou os títulos de quatro músicas adicionais do próximo lançamento de ?1989 (Versão de Taylor)? depois de desafiar os fãs a decifrar pistas de palavras no Google, o que temporariamente congestionou o site.

O Google postou um vídeo no X (anteriormente conhecido como Twitter) revelando os nomes das quatro faixas

?Oh, vejam só, vocês conseguiram. Vocês desbloquearam o Tesouro de ?1989 (Versão de Taylor)? e agora estou tão animada para compartilhar as novas faixas do tesouro com vocês?, anunciou o site.

No vídeo, as palavras se desembaralharam lentamente para revelar os títulos das músicas: ?Is It Over Now?,? ?Now That We Don’t Talk,? ?Say Don’t Go? e ?Suburban Legends.?

Com a revelação das capas traseiras, Swift compartilhou o título final das faixas do tesouro: ?Slut!?

A busca pelos nomes adicionais das faixas começou na terça-feira, depois que Swift postou um vídeo mostrando um cofre azul com várias letras voando para fora dele, incluindo ?T?, ?S?, ?I?, ?U? e ?L?.

Ela legenda o vídeo com algumas letras da música ?Blank Space?, dizendo: ?Você pode me dizer quando a *busca* acabar? se a alegria valeu a dor. 😎?

Confira a lista completa de faixas de ?1989 (Taylor’s Version)? abaixo:

1. ?Welcome to New York (Taylor’s Version)?

2. ?Blank Space (Taylor’s Version)?

3. ?Style (Taylor’s Version)?

4. ?Out of the Woods (Taylor’s Version)?

5. ?All You Had to Do Was Stay (Taylor’s Version)?

6. ?Shake It Off (Taylor’s Version)?

7. ?I Wish You Would (Taylor’s Version)?

8. ?Bad Blood (Taylor’s Version)?

9. ?Wildest Dreams (Taylor’s Version)?

10. ?How You Get the Girl (Taylor’s Version)?

11. ?This Love (Taylor’s Version)?

12. ?I Know Places (Taylor’s Version)?

13. ?Clean (Taylor’s Version)?

14. ?Wonderland (Taylor’s Version)?

15. ?You Are in Love (Taylor’s Version)?

16. ?New Romantics (Taylor’s Version)?

17. ?Slut! (Taylor’s Version)? (Do Tesouro)

18. ?Say Don’t Go (Taylor’s Version)? (Do Tesouro)

19. ?Now That We Don’t Talk (Taylor’s Version)? (Do Tesouro)

20. ?Suburban Legends (Taylor’s Version)? (Do Tesouro)

21. ?Is It Over Now? (Taylor’s Version)? (Do Tesouro)