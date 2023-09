Nada de shows! Vocalista do Molejo segue internado e este é o estado de saúde dele

O sambista Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, segue em tratamento contra uma embolia pulmonar, mas mesmo com o quadro de saúde mostrando que ele está estável, não há previsão de alta e, com isso, a equipe precisou cancelar alguns shows.

Por causa da internação em um hospital do Rio de Janeiro, dois shows do grupo de pagode foram cancelados no Espírito Santo, neste fim de semana, pelos contratantes. Pelas redes sociais, os administradores da página do Molejo afirmaram que as apresentações serão remarcadas.

“A assessoria do grupo Molejo vem informar que nosso Anderson Leonardo segue internado, porém com um quadro estável e uma evolução de melhora, contamos com todos fãs, amigos e contratantes para continuar com a corrente de orações e vibrações positivas”, disse um último informe publicado.

Aos 51 anos, Anderson Leonardo também enfrenta um câncer inguinal, localizado na região da virilha. O tumor foi descoberto em outubro do ano passado e em janeiro de 2023 o famoso celebrou a cura, mas cinco meses depois ele contou que a doença atingiu seus testículos.

Com isso, o vocalista do Molejo voltou ao seu tratamento. Durante uma entrevista ao podcast Rocinha Cast. ele contou como percebeu que algo não estava certo: “Quando vi que estava voltando a inchar, reparei que estava inchando em outra região. Está muito inchado”.

Para disfarçar durante os shows, Anderson Leonardo afirmou que começou a usar camisetas mais longas: “Comecei a ficar preocupado com isso. Cheguei no camarim e comecei a chorar. É f*da para mim”, admitiu o famoso.

Na conversa, o cantor disse que este é um câncer raro, mas tudo segue controlado: “Eu já consegui controlar. Mas sempre tem a possibilidade de ele irradiar para outro lugar. Essa semana foi muito pesada para mim, mas já conversei com a galera do grupo e vou enfrentar isso, vou lutar até o fim!”, destacou Anderson.

