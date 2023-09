Com três costelas quebradas, a luta de Régis Danese no hospital ainda não acabou

Régis Danese segue em reabilitação, segundo a nota divulgada pelo Uberlândia Medical Center, onde o cantor gospel está internado, depois de sofrer um grave acidente de carro a caminho de um show em Ceres, Goiás.

De acordo com o documento, que foi replicado pelo Notícias da TV, Régis, que está com 50 anos, deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital e foi transferido para o quadro, mas ainda está sendo observado pelos médicos.

Vale lembrar que o acidente com o artista evangélico aconteceu no final do mês de agosto, quando ele estava a caminho de um show, mas colidiu o carro e precisou ser socorrido às pressas, chegando a ser levado de helicóptero ao atual hospital.

Esposa de Regis Danese revela que ficou triste com carta escrita pelo famoso, que deixou a UTI (Reprodução/Instagram)

Depois de exames ficou confirmado que Régis Danese teve fraturas em três costelas, no tórax e no punho: “Eu acabei de sofrer um acidente a caminho de Ceres. Estou aqui sendo atendido, o carro arrebentou todo. Orem por mim. Muita dor no abdômen, com meu irmão não aconteceu nada, ele estava do meu lado”, havia dito na gravação.

Ao deixar a UTI, famoso fala sobre fase de recuperação

Após deixar a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), pela primeira vez, o estado de saúde de Régis Danese estava como regular e, depois de momentos difíceis, o famoso segue se recuperando e afirmou que sente muita dor: “Vencendo uma etapa a cada dia. Dói muito, mas a vitória é maior do que qualquer dor que eu sinto e seguimos vencendo porque Jesus Cristo já venceu por nós”.

Cantor gospel Régis Danese deixou a UTI e voltou a falar com os fãs pelas redes sociais (Reprodução/Instagram)

No vídeo publicado nos Stories do Instagram, Régis Danese agradece as orações: “Obrigado por todo carinho e orações de amigos, fãs, pastores…. Vocês estão sendo fundamentais para minha melhor recuperação. Gratidão”.

Em uma de suas publicações, o cantor gospel aparece deixado em uma maca de hospital, com pontos no abdome e também um dreno. Também é possível ver curativos em um dos braços do cantor, que sofreu um grave acidente de carro na última semana, quando se dirigia a um show em Ceres, Goiás.

