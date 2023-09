A saúde de Kayky Brito está melhor ou pior? Esta foi a resposta dos médicos

Aos 34 anos, o ator Kayky Brito luta pela vida após ser atropelado no Rio de Janeiro. Internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Copa D’Or, o famoso segue sendo monitorado pela equipe médica que divulga quase que diariamente boletins sobre o verdadeiro estado de saúde da celebridade.

Enquanto a notícia mais desejada pelos fãs, amigos e familiares não chega, a de que ele está recuperado e deixou o hospital, muitos seguem pedindo e torcendo pela melhora, que segundo os médicos é lenta, mas gradual.

Em um novo boletim médico, enviado pelo Hospital Copa D’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro, é dito que Kayky Brito apresentou uma melhora progressiva, mas ainda precisa de cuidados intensos: “O paciente Kayky Fernandes Brito apresenta progressiva melhora clínica, porém ainda necessita de cuidados intensivos”, diz o documento.

Kayky Brito não usou drogas, afirma o delegado que investiga o atropelamento (Reprodução/Instagram)

Internado desde o dia 2 de setembro, quando foi atropelado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do grave acidente e foi colocado em respiração mecânica, mas o novo boletim não revela se o mesmo segue.

Uma outra boa notícia é que o acidente não afetou a coluna de Kayky Brito, que segue preservada. Vale destacar que depois do atropelamento, o ator foi levado ao Hospital Miguel Couto, onde recebeu os primeiros socorros.

Até o momento, Kayky segue internado na UTI do Copa D’Or, sedado, para se recuperar das cirurgias que fez depois de ser atendido.

Sthefany Brito defende motorista e diz que ele salvou Kayky Brito (Reprodução/Instagram)

As investigações seguem

Fora do hospital, as investigações sobre o acidente seguem no 16º DP, que continua colhendo depoimentos das testemunhas. Além do apresentador Bruno de Luca, o motorista do carro foi interrogado pela polícia e disse que Kayky cruzou a pista repentinamente, correndo.

O motorista de aplicativo também afirmou que tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas não conseguiu evitar a colisão.

Já uma passageira afirmou que o carro estava em baixa velocidade, já que o limite da via é de 70 km/h. Mas, uma perícia foi solicitada para averiguar melhor.

