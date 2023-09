Assistente de Harry e Meghan tem passado em "Hollyoaks", revela mídia britânica

Durante o terceiro dia dos Invictus Games, o Duque de Sussex, Príncipe Harry, foi fotografado ao lado de Beth Herlihy, a assistente de Harry e Meghan Markle, que anteriormente desempenhou um papel sensual no famoso programa britânico 'Hollyoaks'. Herlihy, que também é conhecida pelo nome artístico Bethan Coundley, teve seu passado na televisão descoberto em 2020.

De acordo com The Mail on Sunday, Beth, a ?coordenadora de programa? dos ex-reais, interpretou a personagem provocante Honey em ?Hollyoaks Later?, um spin-off do sucesso do Channel 4. O jornal também menciona que ela participou de ?várias sessões de fotos como modelo?.

Jornada real de Beth

Antes de entrar no mundo da realeza, a estrela das telinhas posou em um traje de PVC em 2012, semelhante a um personagem de Meghan Markle na série ?Suits?. Beth, agora com 33 anos, supostamente ?deixou seus dias de atuação para trás? em 2016, quando ingressou na Royal Foundation. Acredita-se que Beth começou como gerente de eventos, trabalhando para a organização beneficente representando tanto o Duque e a Duquesa de Cambridge quanto os Sussex.

Após a divisão da fundação de Harry e Meghan em 2018, Beth permaneceu com o casal, auxiliando principalmente na organização de reuniões e eventos, incluindo visitas de Meghan a abrigos femininos em Vancouver.

Príncipe Harry nos Invictus Games

Recentemente, especialistas em linguagem corporal, como Judi James, analisaram a postura de Harry durante a abertura dos Invictus Games 2023. De acordo com Judi, o príncipe exibiu gestos que sugerem que ele ?abaixou seu ego?. Em comparação com anos anteriores, Harry aparentou estar mais maduro e focado, sem buscar os holofotes. Seu discurso foi comparado ao de um treinador ou professor, demonstrando autoridade e propósito. Um momento de descontração ocorreu quando Harry mencionou a descoberta recente de Meghan sobre sua ascendência nigeriana, prevendo uma competição amigável em casa.

pexels-alex-azabache-3757144-1

Este artigo destaca como as figuras públicas, mesmo associadas à realeza, têm histórias e passados variados, que eventualmente vêm à tona, gerando interesse e curiosidade no público.