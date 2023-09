‘Processo lento de recuperação’, define Maria Casadevall sobre depressão profunda

Nem tudo é tão perfeito quanto parece quando o assunto é o mundo das celebridades. Além das polêmicas envolvendo romances e falas vistas como problemáticas, há artistas que decidem expor situações complexas que passam, como Maria Casadevall que abriu o coração e lembrou de uma profunda depressão que enfrentou.

Em sua conta oficial no Instagram, a atriz contou sobre o momento delicado de sua vida. Segundo ela, trabalhar com arte ajudou: “Uma companhia de teatro”.

Mas, o excesso de trabalho também foi a causa, depois de muitos anos vivendo a vida focada no trabalho o psicológico ficou abalado: “Me deparei com uma depressão muito séria que aos 24 anos atravessou meu caminho e minha psique”, disse a famosa.

O momento foi acompanhado de crises intensas, segundo Maria Casadevall, que teve o apoio da mãe e toda sua família: “Tive o privilégio de passar quase um ano sob os cuidados de minha mãe”, expôs ela, aos fãs.

A famosa também confessou que pensou em desistir de tudo. No Instagram, Maria recordou que ser artista era algo insuportável e dolorido: “Tudo isso doeu tanto quanto me ensinou sobre mim, mas sem romantizar”.

LEIA TAMBÉM: Sem medo de comentários, Jojo Todynho revela aos fãs se é adepta do sexo anal

A atriz da Globo disse aos seus milhares de seguidores que não foi fácil e muito menos rápido: “Foi uma jornada longa dentro e fora da medicina alopática, em um processo lento de recuperação”, descreveu a celebridade.

No meio disso tudo, quando estava prestes a ingressar na faculdade de antropologia, Casadevall recebeu um convite da Globo: “Eu estava reconstruindo meu amor pela vida e essa fase se iniciou com uma novela na maior emissora do país. E como ela se chamava? A novela? AMOR À VIDA”, completou.

No vídeo, a ex-contratada da Globo admitiu que fazer teatro nunca tinha sido seu objetivo de carreira. Para Maria, o teatro já significou o “apogeu do ofício” para a jovem que ela era. Em 2022, Maria foi para um retiro espiritual, onde ficou afastada da correria do dia a dia e das redes sociais.

LEIA TAMBÉM: Britney Spears revela sentimento de medo ao se apresentar com píton em 2001