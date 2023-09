Sem medo de comentários, Jojo Todynho revela aos fãs se é adepta do sexo anal

Jojo Todynho volta com tudo e habla sobre o seu romance com Renato Santiago (Reprodução/@jojotodynho)

Jojo Todynho sempre gostou de falar sobre sexo e nunca fugiu de uma pergunta íntima, nem mesmo durante o seu casamento com Lucas Souza. Agora, a funkeira voltou a comentar sobre o assunto e revelou se é ou não adepta do sexo anal, quebrando o tabu.

Durante o programa Sobre nós Dois, do GNT, a vencedora do reality show A Fazenda 12 não teve “papas na língua” e soltou que já fez sexo anal. Durante a conversa com Marcelo Adnet e Sabrina Sato, ela aproveitou ainda para dar algumas dicas para quem deseja fazer: “É muito bom! Quem nunca fez, experimente, porque é ótimo”, sentenciou.

Como estava em um programa de televisão, Jojo Todynho usou outras palavras para falar sobre a relação sexual: “Se souber pegar o caminho direitinho, a mangueira chega rápido no bombeiro”, acrescentou a famosa, fazendo todo mundo cair na gargalhada no estúdio.

Vale destacar que durante o programa do GNT, a apresentadora Sabrina Sato, que está solteira, pediu algumas dicas para a vencedora de A Fazenda, que recentemente viajou para Angola.

Aproveitando o assunto, a apresentadora pontuou que a convidada tem “uma potência que ajuda”. Afirmando que a funkeira é toda equipada, Sabrina pediu algumas dicas para a colega, que pediu para ser chamada no privado, pois não poderia falar na televisão.

Em outro momento, Jojo Todynho contou que não é de ficar com muitos homens e que é uma pessoa tranquila quando não está em um relacionamento amoroso. A famosa também disse que prefere pegar pessoas que ninguém imagina.

