Britney Spears revela sentimento de medo ao se apresentar com píton em 2001

Britney Spears está revisitando sua lendária performance nas Video Music Awards (VMAs) de 2001. A cantora pop usou o Instagram para provocar seu próximo livro, intitulado ?The Woman In Me?, e refletir sobre sua performance nas VMAs de 2001, na qual ela cantou e dançou seu sucesso ?I'm a Slave For You? e, em certo momento, segurou uma píton albina gigante sobre os ombros.

Essa apresentação não apenas se tornou uma das performances mais conhecidas de Britney, mas também um dos maiores momentos da história do VMA. No entanto, olhando para trás, a cantora de 41 anos revelou que estava bastante ?assustada? quando lhe entregaram a píton de sete pés e 20 libras no palco.

?Uma das minhas performances favoritas foi com uma píton albina 😳🐍💃🏼 ??, Britney legendou um trecho da performance. ?Ainda me lembro de quão assustada me senti quando me entregaram essa cobra e subi ao palco !!!?

Ela acrescentou: ?Falo mais sobre essa performance e outras favoritas no meu livro #TheWomanInMe ? Mal posso esperar para você ler em 24 de outubro 😉🌹 @gallerybooks @simonschusteruk.?

Após o vídeo de sua performance nas VMAs, o clipe cortou para a capa do livro de Britney, com uma animação de uma cobra sibilante envolta na memória.

Falando sobre o início dos anos 2000, a Pepsi lançou uma versão remasterizada do ?icônico? comercial de Britney de 2001 para o refrigerante clássico em homenagem ao 125º aniversário da empresa.

O lendário anúncio, intitulado ?The Joy of Pepsi?, mostrava Britney dançando e cantando em uma fábrica da Pepsi. ?Um brinde a Britney. Sempre icônica?, diz o comercial remasterizado no final.

Os fãs verão o anúncio retornar à televisão na próxima semana, pois ele será exibido durante as Video Music Awards de 2023 da MTV.

Britney compartilhou uma declaração com a People na qual reagiu ao relançamento do comercial remasterizado.

?É emocionante ver a Pepsi celebrando nosso anúncio 'Joy Of Cola' como parte das celebrações do 125º aniversário. Este foi um anúncio icônico com estilo de videoclipe que filmamos há 20 anos e ainda ressoa muito com os fãs.?

?Estou empolgada para assistir ao comercial ser reexibido durante os VMAs na próxima semana!? acrescentou ela.