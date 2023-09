Em luta contra o câncer, Anderson Leonardo, do Molejo, vai parar no hospital

Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, está internado para curar uma pneumonia. O cantor de pagode luta desde maio contra um câncer próximo da virilha, em uma região chamada inguinal, que foi diagnosticado em outubro do ano passado.

Com o famoso no hospital, a equipe divulgou uma nota e fez um pedido aos fãs, onde pede boas energias: “O vocalista Anderson Leonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos os amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante”.

LEIA TAMBÉM: Bruno de Luca na mira das testemunhas envolvidas no acidente de Kayky Brito

O anúncio movimentou fãs e famosos, como Viviane Araújo e Dudu Nobre, que mandaram mensagens de apoio ao pagodeiro: “Deus está contigo”, escreveu a campeã de A Fazenda. Já os cantores Dudu e Salgadinho mandaram melhoras e muita força ao artista.

O diagnóstico de câncer de Anderson

Segundo o vocalista do Molejo, tudo começou com um inchaço na virilha: “”Eu estava sentindo uma coisa muito pequena e falava: ‘não deve ser nada, deve ser uma gordurinha’. Daí foi crescendo. Eu e minha namorada procuramos o urologista”.

Em seguida, veio o diagnóstico de câncer: “Ai o cara falou pra fazer uma biopsia. Quando fez, deu que eu tinha um tumor maligno na região da virilha”, disse o cantor ao podcast “Rocinha cast”, em maio.

A agenda de shows do grupo está mantida com os outros cinco integrantes. Fãs e amigos famosos comentaram na publicação.

LEIA TAMBÉM: Filha de Juliano Cazarré na UTI: Veja o motivo que levou a pequena ao hospital