Ganhar dinheiro depois de participar de um reality show, como o Big Brother Brasil ou A Fazenda, é um dos objetivos de quem encara o desafio de ficar confinado com estranhos durante três meses. Mas, há quem não precise das redes sociais para isso, como a ex-BBB Paulinha Leite.

Famosa por causa do BBB (Globo), a ex-sister também mostrou várias vezes que é pé quente ao ganhar prêmios da loteria. Neste fim de semana, ela foi sortuda mais uma vez e levou quase R$ 3 milhões com o bilhete premiado da Lotofácil de Independência.

No entanto, a influenciadora digital, que abriu uma empresa especializada em realizar bolões, precisa dividir a bolada com outros vencedores: “Dormi achando que estava milionária e acordei tendo certeza”, escreveu ela.

LEIA TAMBÉM: A sorte grande da ex-BBB Paulinha não acaba: Ela faturou quase R$ 3 milhões

Em seguida, a participante do Big Brother Brasil conta aos seguidores que ganhou de novo e manda um palavrão: “Eu ganhei de novo, quase 3 milhões. Só um aviso: Mega da Virada, estamos chegando”, escreveu na legenda da publicação.

Além da sorte com números, Paulinha Leite também revela que a intuição sempre foi um ponto forte em sua personalidade: “Minha mãe jogava na loteria, e, um dia, joguei, fiz a quadra e comecei a gostar.. Fui para o Big Brother, ganhei tudo lá dentro: apartamento, carro... Quando saí, numa das entrevistas que eu dei, falei que já tinha ganhado na loteria”, relembrou.

“Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, aqueles que me chamam atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem”, finalizou Paulinha, que participou do BBB 11, depois de tentar entrar diversas vezes.

LEIA TAMBÉM: Em luta contra o câncer, Anderson Leonardo, do Molejo, vai parar no hospital