Modelo do OnlyFans fatura R$ 50 mil por mês por semelhança com Marina Ruy Barbosa

Reprodução Duda Monet conta que chegou a faturar R$ 20 mil só por se parecer com Marina Ruy Barbosa Fotos: @marinaruybarbosa | @dudamonet (Instagram)

Uma modelo e influencer de Florianópolis tem feito bastante sucesso na internet. Duda Monet, de 23 anos, viralizou nas redes e revelou que grande parte do seu faturamento na plataforma OnlyFans é por causa da sua semelhança com a atriz global Marina Ruy Barbosa, de 28.

Duda contou recentemente que ganha em média R$ 50 mil por mês e que, pelo fato de ser ruiva, realiza fetiches de clientes por valores bastante altos. “As pessoas falam. Faço vídeos me passando por ela, falando que sou a Marina e provocando os caras, instigando. Eles gostam disso, pedem para falar os nomes deles. Já ganhei uns R$ 20 mil só com isso”, contou a modelo, de acordo com o portal O Liberal.

A plataforma OnlyFans se tornou uma febre nos últimos tempos. Nela, as pessoas vendem vídeos sensuais, fotos e fazem até videochamadas por valores absurdos. Para Duda, isso foi uma forma de compensar o bullying que recebia na época da escola.

“Sofri muito bullying quando era adolescente. Um garoto vazou uma foto minha e todo mundo da escola estava me chamando de ‘ovo frito’ no dia seguinte por causa dos meus peitos pequenos. Foi muito triste, fiquei complexada. Quando descobri as plataformas decidi liberar toda a tensão sexual que estava guardada”, contou.

Como a influenciadora tem o biotipo parecido com Marina Ruy Barbosa, ela aproveitou para faturar em cima disso: “Acho que fantasiam porque o biotipo é parecido. Mas não me considero sósia, nem nada. É que somos mais magrinhas, naturais, ruivas e bem branquinhas. A Marina já disse que lá embaixo é ruivo também. Se for mesmo, temos algo em comum de verdade”, revelou.

Leia também: