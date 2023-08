Dolly Parton reúne dois Beatles para cover de ‘Let It Be’: ‘Quão melhor fica?’

Reprodução Dolly Parton lança cover de 'Let it be' com Paul McCartney e Ringo Starr (Youtube)

A música de Dolly Parton sempre uniu as pessoas e, para seu último single, a superestrela de 77 anos está reunindo dois dos Beatles. Para seu 49º álbum solo de estúdio, a cantora de “I Will Always Love You” decidiu se inclinar para seu lado roqueiro. O álbum, intitulado Rockstar, junta Parton com vários outros músicos famosos, incluindo dois Beatles - Paul McCartney, 81, e Ringo Starr, 83 - que se juntam a ela para um cover de “Let It Be”.

A famosa música dos Beatles é a terceira faixa do próximo álbum de Parton, que está programado para chegar às lojas e serviços de streaming em 17 de novembro. Este cover do single clássico da banda não apenas reúne os dois membros sobreviventes, mas também apresenta o trabalho de guitarra de Peter Frampton e a percussão de Mick Fleetwood.

Com o lançamento da música, Parton compartilhou sua empolgação no Instagram, com uma postagem com a legenda: “Existe algo melhor do que cantar “Let It Be” com @paulmccartney, que escreveu a música? Não só isso, ele tocava piano!”.

Ela ainda acrescentou: “Bem, ficou ainda melhor quando @ringostarrmusic entrou na bateria, @mrpeterframpton na guitarra e @mickfleetwoodofficial tocando percussão. Quero dizer, sério, quão melhor fica? Obrigada rapazes! Ouça já”, finalizando com um emoji de coração

Nos comentários, Paul McCartney agradeceu a cantora: “Obrigado Dolly por fazer minha música. Eu amei a sua versão e estou muito feliz por estar ao seu lado nessa. Rock on!”.

Antes de “Let It Be”, Parton lançou dois singles do álbum, que incluíam a nova música original, “World on Fire”, além de um cover de “We Are the Champions/We Will Rock You” do Queen.

Com quase 50 álbuns de estúdio em seu nome, Parton não mostra sinais de desaceleração tão cedo. Apenas este ano, ela adicionou três Guinness World Records ao seu currículo, elevando seu total geral para dez.

