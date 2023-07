O universo ‘Barbie’ invadiu a família real: confira os membros da realeza em um mundo rosa

Antes mesmo do lançamento do filme Barbie, de Greta Gerwig, vimos a invasão do universo rosa em todo o mundo. Ou seja: já podemos chamar de Barbiemania o que o filme gerou. Os fãs estavam obcecados com o longa muito antes mesmo de ser lançado. E, pouco mais de uma semana do lançamento, com a ajuda da inteligência artificial, parece que nem a família real está imune à mania da Barbie.

Reprodução Já imaginou o rei Charles e a rainha Camilla aderindo o 'Barbiecore'? A IA fez isso por nós. (storial.media)

Como assim? Usando a tecnologia da inteligência artificial, os artistas digitais da storial.media transformaram os membros da família real britânica em bonecas Barbie, completas com roupas e acessórios icônicos.

O rei Charles e a rainha Camilla, o príncipe William e a princesa Kate, o príncipe Harry e Meghan Markle, a princesa Diana e a rainha Elizabeth receberam uma reforma rosa em comemoração ao novo filme, estrelado por Margot Robbie e Ryan Gosling.

Os membros da realeza, tanto os vivos e até os falecidos (e inesquecíveis), foram transformados em Barbies vestindo roupas rosa e extravagantes no estilo da boneca da Mattel.

Reprodução A Barbie da rainha Elizabeth, tão elegante quanto a falecida monarca (storial.media)

Tanto William quanto Harry tiveram seus cabelos restaurados, enquanto as mulheres reais podem ser vistas espelhando as proporções interessantes de Barbie com sua cintura fina e rostos delicados.

Reprodução O duque e a duquesa de Sussex representados no mundo da Barbie (storial.media)

As bonecas apresentam roupas que refletem suas escolhas de moda da vida real, capturando seu charme sem esforço. Como no caso das bonecas criadas de Harry e Meghan Markle, com a Barbie de Meghan exibindo um icônico vestido e o boneco de Harry vestido com um terno elegante, como os seus.

Reprodução A IA captou a elegância e charme de Lady Di como Barbie (storial.media)

Claro que não poderia faltar a princesa Diana, a eterna princesa do povo e um dos membros da família real mais marcantes, mesmo quase 26 anos após a sua morte.

Reprodução Kate Middleton e príncipe William deram bonecos maravilhosos (storial.media)

As bonecas Royal Barbie se tornaram um sucesso entre fãs e colecionadores. Eles oferecem uma maneira divertida e única de celebrar a família real enquanto abraçam o mundo da Barbie. Seja você um entusiasta real ou um amante da Barbie, essas bonecas são essenciais para qualquer coleção.