Saiba o que dizia o bilhete de Camilla Parker para princesa Diana antes de seu casamento real

O escritor e radialista Bidisha Mamata, descreveu o movimento digno de Regina George feito pela (agora) rainha Camilla antes do casamento da falecida princesa Diana com o então príncipe Charles, em uma entrevista para a série Diana da CNN.

Na época que a série foi lançada, em 2021, Mamata revelou o que atual rainha britânica escreveu para Lady Di, dizendo que parecia ser um “movimento de poder” e comparando-a à personagem principal do filme de 2004, ‘Meninas Malvadas’, a Regina George: “Camilla Parker Bowles deixou um bilhete para Diana dizendo ‘Que notícias emocionantes. Adorei ver o anel de noivado’”, contou Mamata na série documental, de acordo com o The Mirror. “Isso é como um verdadeiro movimento de bandida da máfia. Isso é tão Meninas Malvadas que é inacreditável ... Isso é um movimento de poder”, comparou o escritor.

Especialistas reais concordam que o relacionamento de Camilla com o (agora) rei Charles sempre foi um problema no casamento de Diana, desde o início. E, de acordo com a ex-correspondente real da BBC Jennie Bond, Diana estava ciente sobre a relação entre eles desde o início.

“Nas próprias palavras de Diana, ela me disse que qualquer casamento que o príncipe Charles pudesse ter feito nunca poderia ser tão forte quanto o relacionamento que ele teve com Camilla”, explicou Bond. “E é com isso que ela estava lutando desde o início”.

Quando começou o romance do rei Charles e da rainha Camilla?

Charles e Camilla se conectaram pela primeira vez em 1970 e namoraram brevemente até Charles sair para servir na Marinha Real. Quando ele voltou, Camilla estava noiva de Andrew Parker Bowles, com quem se casou em 1973. Camilla e Charles ficaram próximos (ele até foi nomeado padrinho de seu filho, Tom) e, em 1980, ele começou a namorar a princesa Diana, que tinha 18 anos, na época, Charles tinha 31. O casal ficou noivo em fevereiro de 1981 e se casou naquele verão em 29 de julho.

De acordo com a biografia autorizada de Charles, ele e Camilla começaram seu caso em 1986, que se tornou de conhecimento público em 1992, graças às histórias que Diana compartilhou com seu biógrafo, Andrew Morton, em seu livro Diana: Her True Story.

Diana supostamente confrontou Camilla sobre o caso alguns anos antes, em 1989.

“Eu sei o que está acontecendo entre você e Charles e só quero que você saiba disso”, disse Diana, de acordo com o The Telegraph. “Ela me disse: ‘Você tem tudo o que sempre quis. Você tem todos os homens do mundo apaixonados por você e você tem dois filhos lindos, o que mais você quer?’ Então eu disse: ‘Quero meu marido’. E eu disse: ‘Sinto muito, estou atrapalhando... e deve ser um inferno para vocês dois. Mas eu sei o que está acontecendo. Não me trate como uma idiota’”.

Camilla e Andrew se separaram em 1995 e Charles e Diana se divorciaram oficialmente em 1996, após quatro anos separados. O rei e a rainha se casaram em 2005 e foram coroados em 6 de maio deste ano, após o falecimento da rainha Elizabeth II.

Leia também: