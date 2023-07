Por que o rei Charles e a rainha Camilla estão saindo dos holofotes após as últimas semanas?

Os fãs da realeza verão menos o rei Charles e a rainha Camilla por um tempo. No início desta manhã, o rei, 74, e a rainha, 76, compareceram ao 140º Sandringham Flower Show Anual, e este será o último compromisso real em que marido e mulher participarão até o final do verão europeu (fim do nosso inverno). Então, qual é a razão por trás do curto recesso?

As co-apresentadores do podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito e Rachel Bowie, compartilharam a sua visão sobre a pausa temporária do casal nos deveres reais. “O noivado conjunto final de Suas Majestades no verão significa que o rei Charles e a rainha Camilla logo estarão indo para o castelo de Balmoral, na Escócia, assim como a falecida rainha Elizabeth II fazia”, disse Fiorito.

A monarca falecida costumava passar os verões na residência real nos meses de agosto, setembro e até no início de outubro durante a maior parte de seu reinado. E espera-se que Charles e Camilla “honrem seu legado copiando as tradicionais férias de verão de sua falecida mãe”.

Bowie disse que essa pequena pausa era “esperada” do casal real. A apresentadora revelou ainda que “Provavelmente veremos relatos de vários membros da família real se juntando a eles em Balmoral também, durante sua estadia. [Príncipe] William e Kate [Middleton] e seus filhos, o duque e a duquesa de Edimburgo e muito mais”.

Bowie acrescentou: “Devemos ver o rei e a rainha aparecerem de vez em quando para compromissos públicos - por exemplo, espera-se que Charles compareça aos Highland Games em Caithness, em 5 de agosto, e aos Braemar Games no início de setembro também”.

