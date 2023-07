Reprise de Mulheres de Areia: Ruth também será pedida em casamento na novela

Na reprise de Mulheres de Areia, exibida no Edição Especial, o casamento não chegará apenas para Raquel (Gloria Pires) e Marcos. Nos próximos capítulos da novela, Ruth (Gloria Pires) também vai ser pedida em noivado por um outro personagem.

Em cenas futuras, a protagonista fica arrasada com o fim do relacionamento com o mocinho e desabafa com Tonho da Lua (Marcos Frota), que, de forma ingênua, não perde tempo e pergunta se ela não quer se casar com ele.

Porém, mesmo percebendo que a ideia vem do coração, ela agradece e reafirma que entre eles só existe uma bela amizade com o artista de Mulheres de Areia. Na cena, ela ainda deixa claro que está com medo da possibilidade de Tonho criar expectativas irreais.

Reprise de Mulheres de Areia: Apaixonado, Tonho da Lua pede Ruth em casamento (Reprodução/Globo)

Porém, o personagem de Marcos Frota insiste que ama Ruth e que é um sentimento profundo, deixando ela calada, mesmo sem poder retribuir o sentimento do jovem. Insistente, ele ainda começa a demonstrar que conhece muito bem a protagonista da novela do Edição Especial e também faz planos envolvendo o futuro do suposto casal.

O sonho de Tonho da Lua só é interrompido quando Isaura (Laura Cardoso) chega e Tonho da Lua se cala. Neste momento, Ruth agradece que a mãe está perto e evita recusar a proposta de casamento de imediato. Já o artista segue com sua paixão platônica pela protagonista da trama, que foi exibida originalmente na década de 1990.

Reprise de Mulheres de Areia: Enquanto Raquel vai se casar com Marcos, Ruth recebe proposta de Tonho da Lua (Reprodução/Globo)

Vale ressaltar ainda que nos próximos capítulos de Mulheres de Areia, Ruth vai ajudar Tonho da Lua em uma missão. Na novela, a professora vai acompanhar o personagem de Marcos Frota durante uma viagem ao Rio de Janeiro, onde ele vai para buscar um diagnóstico sobre sua possível doença mental. Este ato vai deixá-lo ainda mais apaixonado por ela.

Além desses atores, o elenco de Mulheres de Areia conta com Raul Cortez, Susana Vieira, Vivianne Pasmanter, Humberto Martins e Sebastião Vasconcelos, entre outros famosos. A trama foi escrita por Ivani Ribeiro e exibida originalmente pela Globo em 1993.

