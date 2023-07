Reprise de Mulheres Apaixonadas: Personagem de Susana Vieira é vítima de etarismo

Na reprise da novela Mulheres Apaixonadas, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Lorena (Susana Vieira) será vítima de etarismo, termo que surgiu recentemente, mas que foi abordado na novela de Manoel Carlos.

Desta vez, ela será atacada pela mãe de Expedito (Rafael Calomeni), com quem vive um relacionamento. Na cena, Ana (Regina Braga) mostra que a convivência delas não será algo fácil e, nos próximos capítulos, decide atacar a veterana, dando uma opinião sem filtro.

Susana Vieira e Rafael Calome vivem romance em Mulheres Apaixonadas (Reprodução/Globo)

Durante uma conversa, ela diz que preferia ver o filho casado com uma mulher mais nova, mas opta por usar o conceito “casamento normal”. Ao ouvir o relato, Lorena, naturalmente, mostra-se ofendida e questiona os motivos que fazem o seu namoro não ser algo “normal”.

“A senhora me desculpe, mas eu não consigo aceitar essa relação como uma situação normal”, diz Ana, que em seguida afirma que preferia que Expedito estivesse namorando uma mulher com a sua idade e também com o mesmo nível social. Ela ainda joga na cara de Lorena que ela não pode lhe dar um neto ou neta.

Na reprise de Mulheres Apaixonadas, casal com diferença de idade leva cenas quentes para o Vale a Pena Ver de Novo (Reprodução/Globo)

A personagem de Susana Vieira na reprise de Mulheres Apaixonadas não leva desaforo para casa e diz que também pensa na felicidade do amado e dispensa todos os demais “conselhos” da nora. Lorena ainda ressalta que todos querem apenas o melhor para Expedito.

Porém, Ana não fica satisfeita e puxa uma outra questão, tentando fazer com que o namoro de Lorena e Expedito chegue ao fim. Na cena da novela, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, ela ressalta uma preocupação com o fato da veterana ser sua patroa e, com isso, ser responsável pelo pagamento dos salários.

