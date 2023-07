Reprise de Mulheres de Areia: Depois de roubar o noivo dela, Raquel provoca Ruth

Nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, exibida no Edição Especial, Raquel (Gloria Pires), que está prestes a se casar com Marcos (Guilherme Fontes), vai provocar Ruth (Gloria Pires) até a protagonista explodir.

Em cenas que ainda estão por vir, a vilã da trama de 1993 vai discutir, praticamente sem motivo, por causa do noivo. No entanto, o gatilho acontece quando Tonho da Lua (Marcos Frota) tenta queimar as mãos da megera com soda cáustica.

A ação do artista deixa Raquel em choque e ela acusa sua irmã gêmea de armar o plano para evitar que o casamento com o protagonista de Mulheres Apaixonadas aconteça na data prevista. Com muita raiva, Raquel confronta Ruth sobre o incidente e acusa a irmã de desejar que Tonho a queimasse e a deixasse desfigurada.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel assume que não é apaixonada por Marcos (Reprodução/Globo)

Em seguida, ela afirma que desta maneira a personagem principal da reprise do Edição Especial, da TV Globo, busca se aproximar do ex-namorado para que ele vire seu futuro marido: “Você morre de inveja, de despeito, de ódio. Eu sinto muito, Ruth, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso impedir a paixão que o Marcos sente por mim”, diz a vilã.

Ela ainda provoca dizendo que o personagem de Guilherme Fontes na novela da tarde vive afirmando o quanto ela é “maravilhosa” e que a ama. Tal atitude deixa Ruth emocionalmente abalada e aumenta ainda mais a sensação de desprezo. Na cena, a mocinha pede para ficar sozinha e Raquel vai embora feliz, afinal, plantou algo na cabeça da irmã.

Mulheres de Areia: Tonho da Lua cai em golpe cruel de Donato (Reprodução/Globo)

O plano cruel de Tonho da Lua em Mulheres de Areia

Antes da briga das irmãs gêmeas, Tonho da Lua planeja como vai queimar a mão de Ruth e decide ir até a casa de Floriano (Sebastião Vasconcelos) para pegar o produto. Mas, Donato (Paulo Goulart) aparece antes que o plano comece e, com a ajuda do delegado, consegue impedir que o rapaz faça alguma coisa com as mãos de Raquel.

Para evitar punição, Tonho da Lua pede a Ruth que afirme ter sido ela quem solicitou o produto químico, e Ruth confirma a versão do amigo, que começa a criar uma paixão platônica pela protagonista da novela da Globo.

