Final de semana em casa? 5 séries e filmes que valem a pena assistir

Com serviços de streaming intermináveis, filmes de grande sucesso chegando aos cinemas a cada semana e um fluxo constante de novas séries que nos dizem que devemos assistir, pode ser bem difícil tentar acompanhar. Claro, mantemos nossos olhos em listas como os títulos mais assistidos da Netflix, mas os grandes sucessos nem sempre valem a pena assistir. Então, como você analisa tudo isso?

Fique tranquilo que você não precisará rolar mais a tela entre seus streamings. Facilitamos um pouco o seu trabalho ao indicar quais valem neste final de semana.

Da primeira parte da terceira temporada de The Witcher ao filme Através da Minha Janela: Além-mar, aqui está o que assistir neste fim de semana.

5 séries e filmes para assistir neste fim de semana

Através da Minha Janela: Além-mar | Netflix

No novo filme de romance da Netflix, Ares foi para Estocolmo estudar medicina e Raquel seguiu seu sonho de se tornar escritora, só que o relacionamento à distância não tem sido fácil para nenhum dos dois. Finalmente, chegou o verão e o tão aguardado reencontro. E aí que o casal descobrirá se a distância foi um problema para a relação? O filme estreiou em 23 de junho.

Jack Ryan | Prime Video

Por uma temporada final, John Krasinski interpretará Jack Ryan, um ex-fuzileiro naval que trabalha como analista financeiro para a CIA, que descobre uma série de transferências bancárias questionáveis que o levam a uma perseguição pelo mundo. A quarta e última temporada estreou com seus dois primeiros episódios neste fim de semana.

The Witcher | Netflix

A série The Witcher, baseada na série de livros de mesmo nome, segue o caçador de monstros Geralt de Rivia (Henry Cavill) enquanto ele viaja em direção ao seu destino e encontra várias criaturas mágicas ao longo do caminho. Em 29 de junho, a série voltou com a primeira parte da terceira temporada, e esta será a última temporada com a estrela Cavill na liderança (Chris Hemsworth o substituirá na quarta temporada da série). Sintonize agora antes que a segunda metade da terceira temporada seja lançada em 27 de julho.

And Just Like That | Max

Os dois primeiros episódios da segunda temporada de And Just Like That já estão disponíveis para transmissão no Max. O spin-off segue Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) enquanto elas provam que navegar em relacionamentos aos 30 anos não é tão complicado quanto aos 50.

