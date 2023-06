Shakira revelou detalhes sobre a traição de Piqué: “Achei que não sobreviveria”

Shakira contou detalhes de quando descobriu sobre as traições de Piqué, seu ex e pai de seus filhos (@shakira / @3gerardpique/Instagram / Youtube)

Shakira teve um 2022 muito agitado em questões sentimentais e de trabalho, já que o fim de um relacionamento de mais de 12 anos com Gerard Piqué foi o estopim para compor os sucessos musicais que a colocaram de volta no topo das paradas internacionais. Afinal, sua parceria com Bizarrap, Music Sessions #53, foi apenas o começo do que mais uma vez seria a ascensão dela na indústria musical.

A colombiana é a capa da nova edição do People em espanhol e, aproveitou para abrir o coração novamente e falar sobre o que aconteceu na época de sua separação com o ex-jogador de futebol, desde como ela descobriu que estava sendo traída pelo pai dos pequenos Milan e Sasha.

Shakira pensou que não iria sobreviver quando descobriu que Gerard Piqué a traiu enquanto seu pai estava na UTI. “[Meu pai] foi para Barcelona para me confortar depois que a tristeza pela minha separação me consumiu”, a vencedora do Grammy compartilhou com a People en Español sobre seu pai, William Mebarak Chadid.

Shakira descobriu a infidelidade de Piqué com o pai no hospital

A artista colombiana de 46 anos explicou que seu pai de 91 anos ficou “gravemente ferido” em uma queda durante a primeira comunhão de seu filho, Milan. “Tudo aconteceu ao mesmo tempo”, lembrou. “Minha casa estava caindo aos pedaços. Eu estava descobrindo pela imprensa que havia sido traída enquanto meu pai estava na unidade de terapia intensiva”.

A cantora lembra que não pôde desabafar com o seu pai, a quem considera seu “melhor amigo”, pelos “conselhos de que tanto precisava” naquele momento. “O homem que eu mais amei na minha vida, meu pai, estava me deixando quando eu mais precisava dele”, ela compartilhou.

Agora que Chadid está se recuperando, a cantora elogiou a sua “resiliência”, bem como seu casamento duradouro com a sua mãe, Nidia Ripoll Torrado: “Ambos foram um reflexo daquele sonho que não se tornou realidade para mim. Mas espero que sejam modelos para meus filhos”, acrescentou Shakira sobre os filhos Milan, 10, e Sasha, 8.

Shakira falou sobre a infidelidade em suas canções

A artista e o ex-jogador de futebol dividem a guarda dos dois filhos desde que anunciaram a separação em junho de 2022, em meio a rumores de infidelidade por parte de Piqué. Shakira, que desde então se mudou para Miami, abordou a suposta infidelidade em sua música, cantando em Te Felicito, Monotonía, Bzrp Music Sessions, Vol #53 e TQG.

Ela também criticou o ex-jogador em outras entrevistas, dizendo a Jimmy Fallon que aguentou “muita porcaria” enquanto estava com a ex.

Piqué, por sua vez, deixou claro que está feliz com a separação. “Continuo fazendo o que quero”, disse ele ao El País em março deste ano. “No dia em que eu morrer, olharei para trás e esperarei sempre ter feito o que quis. Eu quero ser fiel a mim mesmo”, continuou.

