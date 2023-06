3 filmes de terror curtos para você assistir enquanto prende a respiração

Ainda faltam meses para o Halloween, mas não é preciso esperar até outubro para aproveitar ótimos filmes de terror, pois quem é fã desse gênero ama uma maratona de sustos em qualquer ocasião.

Plataformas de streaming oferecem uma grande variedade de produções do subgênero para serem desfrutadas. A seguir você confere três filmes de terror perfeitos para fãs que amam levar sustos.

3 filmes de terror que não te deixarão piscar

Assombrada pelo Passado (2013)

Protagonizado por Abigail Breslin sob a direção de Vincenzo Natali, este filme de terror e suspense é uma ótima opção para assistir se você está procurando algo assustador que não deixará você tirar os olhos da tela.

Sinopse: Lisa, uma jovem presa em um loop temporal com sua família, revivendo repetidamente o dia anterior ao seu aniversário de 16 anos, mas ela é a única consciente disso.

Diante da situação desesperadora, ela decide começar a investigar as causas e descobre uma presença que pode desencadear tudo isso. No entanto, só quando um estranho a visita que tudo começa a ficar mais claro.

Duração: 1h37

Onde assistir: Amazon Prime Video

O Massacre da Serra Elétrica 3D - A Lenda Continua (2013)

Os seguidores da franquia The Texas Chainsaw Massacre (O Massacre da Serra Elétrica em português) não podem perder este filme sequência do original com as atuações de Alexandra Daddario, Trey Songz e Tania Raymonde.

Sinopse: ambientada décadas após o filme de 1974, a trama se concentra em Heather Miller, uma jovem que descobre ter herdado uma fazenda em uma pequena cidade no Texas que pertencia a uma avó desconhecida.

LEIA TAMBÉM: Novo filme ‘quente’ com Zendaya mostra atriz envolvida em triângulo amoroso

A protagonista viaja com alguns amigos para conhecer mais sobre sua herança e descobre que é proprietária de uma mansão. No entanto, sua nova casa esconde um horror no porão.

Duração: 1h32

Onde assistir: Amazon Prime Video, Netflix e Paramout+

REC (2007)

Na lista de melhores filmes de terror contemporâneos esta REC. A produção espanhola revolucionou o gênero e agora é uma obrigação que deve ser vista, caso você ainda não a tenha assistido.

Sinopse: Como parte de seu trabalho, uma repórter e seu cinegrafista acompanham um grupo de bombeiros para atender a uma emergência de uma idosa presa em seu apartamento em um prédio.

Ao chegar, a brigada arromba a porta, porém a senhora morde um dos bombeiros. Quando tentam remover o ferido, eles descobrem que o local foi colocado em quarentena devido à propagação de um vírus raro.

Duração: 1h18

Onde assistir: Amazon Prime Video

