“Você é muito iluminada”: filha de Simony reage ao choro de mãe após resultado de exame de células cancerígenas

No vídeo em que a Simony anuncia que o último exame que fez não encontrou indícios de câncer, a cantora não consegue segurar a emoção e rompe em choro de alegria e é amparada por sua filha, Aysha Benelli, que corre para abraçá-la.

Simony luta contra um agressivo câncer no intestino desde agosto do ano passado e chegou a entrar em remissão no final do ano, mas os médicos descobriram novos focos da doença no início deste ano e ela retomou o tratamento com quimioterapia e radioterapia.

“Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: ‘Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá’”, disse a cantora, chorando.

“Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil”, desabafou Simony.

Aysha também se manifestou na postagem feita pela mãe para lhe dar apoio e mostrar sua admiração pela força com que enfrentou dias tão difíceis durante o tratamento da doença.

“Coisa mais linda é você, garota! Quanta empatia, quanta transparência, quanta gratidão a Deus! Você é muito iluminada, @simonycantora ! Deus é maravilhoso! Beijos mil”, disse.