‘Filho doente’: Impiedosa, Kate deixa Rafa mais no fundo do poço em Vai na Fé

Nos próximos capítulos de Vai na Fé, Kate (Clara Moneke) não terá mais pena de Rafa (Caio Manhente) e decide contar toda a verdade sobre o seu relacionamento com Theo (Emílio Dantas). A cena será forte e deve deixar o filho de Clara (Regiane Alves) ainda mais no fundo do poço.

Na novela da Globo, Rafa e Kate se encontram e cheia de coragem a sobrinha de Sol (Sheron Menezzes) decide que é hora do estudante saber toda a verdade: “Por favor, deixa eu falar logo tudo de uma vez antes que eu perca a coragem”, pede a jovem, que afirma ainda que não sabia que ele era filho do empresário.

Vai na Fé: Kate conta para Rafa como se tornou amante de Theo (Reprodução/Globo)

LEIA TAMBÉM: Chocolate com Pimenta: Este será o final surpreendente de Lili e doutor Paulo

Em seguida, ela assume que soube por meio de uma amiga, mas que naquele momento ela só conseguia pensar que Theo tinha acabado com sua vida: “O seu pai me conheceu em uma café e disse que tinha uma esposa maluca, um filho doente, mas que ia largar tudo pra ficar comigo. Ele me dava presentes e me levou para morar no apart hotel”, contou Kate.

Vai na Fé: Rafael tenta salvar Kate da prisão e diz que tudo não passou de um plano contra o pai (Reprodução/Globo)

Deixando Rafa cada vez mais perdido e assustado com tudo que ouve, a personagem de Clara Moneke em Vai na Fé segue com o seu desabafo e revela que Theo é obcecado por Sol, desde o passado e, por isso, fez algumas exigências durante o tempo em que eles foram amantes: “Ele tentou me transformar nela. Mudei meu cabelo, coloquei piercing. E quando ele cansou de mim botou o Orfeu pra me expulsar do apartamento”.

Ao saber dos planos do pai, Rafa fica ainda mais revoltado com toda a verdade sobre como Kate se tornou amante dele e começa a ter uma forte crise, deixando ela desesperada. Na cena de Vai na Fé, Kate tenta acalmar o ex-namorado e, então, pega nas mãos do filho de Clara e diz que se arrependeu da vida que tinha ao lado de Theo.

LEIA TAMBÉM: Mulheres Apaixonadas: César é o responsável por Rodrigo querer botar fogo em tudo