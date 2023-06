Mundo do Circo SP abre inscrições para curso gratuito com artistas argentinos; saiba como se candidatar (Reprodução)

O Mundo do Circo SP contratou um grupo de profissionais argentinos do ‘Proyecto Migra’ para promover o FI.CI.CO, um curso gratuito a artistas com especialidade em alguma área circense. O projeto contará com três dias, de 20 a 22 de junho, totalizando a carga horária de 18 horas, com o objetivo de trabalhar as técnicas do circo por meio do teatro, dança e da dramaturgia.

Para os interessados, as inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio deste link. As candidaturas poderão ser feitas até o dia 16 de junho.

Vale lembrar que os contemplados com a bolsa deverão contar com a disponibilidade para comparecer ao cursos durante toda a carga horária estabelecida.

Concessão do curso gratuito

Os primeiros 30 inscritos que cumprirem todos os requisitos mínimos para a ingressão na atividade, serão contemplados com o curso e não haverá processo seletivo. Localizado no Parque da Juventude, zona norte da capital paulista, o Mundo do Circo SP faz parte de uma iniciativa da Secretaria da Cultura e Economia Criativa.

“Para além de um espaço de lazer, o programa foi idealizado já com a proposta de sediar eventos que possam também capacitar e difundir o conhecimento desta arte”, diz Glaucio Franca, diretor-geral da Amigos da Arte, gestora da ação.

Iniciativa FI.CI.CO

O curso a ser ministrado tem como objetivo de trabalhar nos métodos de investigação e criação cênica, bem como explorar a investigação técnica específica das áreas de acrobacia aérea, clown, acrobacia de chão e malabares.

O FI.CI.CO também deseja promover a criação de um espaço de troca entre os artistas – docentes, o Proyecto Migra, o Mundo do Circo SP e a classe circense do estado de São Paulo.

Para mais informações, acesse: www.amigosdaarte.org.br