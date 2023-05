‘Quatro meses’: Marido de Rita Lee revela detalhes do diagnóstico de câncer

A morte de Rita Lee segue sendo lembrada nas redes sociais por muitos fãs da rainha do rock e, no último domingo (14), Roberto de Carvalho, marido da famosa, contou ao Fantástico como foi o momento em que descobriram o câncer.

“Os últimos tempos foram muito difíceis…A Rita é considerada um milagre pelos médicos que cuidaram dela. Ela foi fazer os exames e tudo e viu que se tratava de um tumor, mas já em estado avançado, e já com metástase e os médicos previram uma sobrevida de três há quatro meses”, disse ele, que esteve junto à cantora desde os anos 1970.

Roberto de Carvalho faz post emocionado após morte de Rita Lee (Reprodução/Instagram)

Ao ouvir o diagnóstico de câncer, em 2021, Rita Lee, encarou com muita força, lembrou ele: “O tempo de sobrevida era esse. Ela encarou o negócio como uma coisa…ela fez quimioterapia várias vezes”.

Roberto de Carvalho também não escondeu os seus sentimentos e falou sobre os cuidados com Rita: “Foram momentos sofridos, teve medo, ansiedade, pavor. Junto com João, meu filho, nós dois tomamos conta da situação toda. A gente procurou se informar o máximo possível, porque a gente foi jogado em um universo que era desconhecido”.

João Lee, um dos três filhos de Rita Lee, chegou para o velório no Planetário do Ibirapuera (Reprodução/TV Globo)

Já nas redes sociais, o músico emocionou os fãs da artista ao compartilhar uma foto antiga dela em seu Instagram. Na legenda, ele apenas colocou vários emojis de coração, mas logo os seguidores inundaram a publicação ressaltando a beleza do amor do casal, que está junto há 26 anos.

LEIA TAMBÉM: 5 frases da nova música de Shakira, ‘Acróstico’, que faz as mães solteiras se identificarem

A publicação também reuniu diversos elogios a eterna “rainha do rock”. “A mulher mais linda de São Paulo”, destacou um fã. “Mulher forte, determinada, querida e admirada”, disse outro.

Fãs, familiares e amigos se despedem de Rita Lee em São Paulo (Reprodução/Redes sociais/TV Globo)

Ao longo do tratamento, Rita Lee ficou reclusa em sua casa. Ela também deixou de lado os shows, a TV e as redes sociais, onde fazia aparições pontuais. No começo do ano, uma foto da cantora viralizou nas redes sociais depois que seu marido postou uma homenagem. Além de Beto Lee, eles são pais de Antônio e João.

Recentemente, o marido mostrou a dona de hits como “Ovelha Negra”, “Mania de Você” e “Erva Venenosa” emocionada ao ver uma homenagem feita à ela no Programa “Altas Horas”, da TV Globo.

LEIA TAMBÉM: Kate Middleton surpreendeu os espectadores de evento com performance de piano impressionante