5 frases da nova música de Shakira, ‘Acróstico’, que faz as mães solteiras se identificarem

Parece que Shakira resolveu deixar de lado as canções dedicadas a Piqué, seu ex-companheiro, para trazer à tona uma música que comoveu o mundo inteiro.

A colombiana lançou, na última quinta-feira, 11 de maio, a música ‘Acróstico’, dedicada aos filhos Sasha e Milan, onde capta o que viveu ao lado deles após o término e infidelidade do pai das crianças, já que seus filhos foram a sua grande força, e quem a ajudou a seguir em frente.

Por isso, ela expressa em sua nova canção o quanto os filhos foram importantes para ela superar tudo o que viveu. Sendo assim, há muitos trechos poderosos na letra que fizeram muitas mães solteiras que passaram pelo mesmo se identificarem com a colombiana.

As frases mais comoventes e poderosas da música de Shakira dedicada a seus filhos, ‘Acróstico’

“Você me ensinou que o amor não é uma fraude. E que, quando é verdadeiro, não se acaba”

“Tentei fazer com que você não me visse chorar. Que você não visse minha fragilidade. Mas as coisas nem sempre são como as sonhamos”

“E mesmo que a vida me trate assim, serei forte só por você. A única coisa que eu quero é a sua felicidade, e estar com você”

“Seu sorriso é minha fraqueza. Te amar serve como anestesia para a dor”.

“Você veio para completar o que sou. Apenas um prato foi quebrado, não toda a louça. E embora eu não saiba não reagir. Aprender a perdoar é de sábios”.

Essas são só algumas das frases marcantes da música, que fizeram com que muitas mães solteiras se identificassem. No post da cantora, muitas comentaram o quanto se emocionaram:

“Morri de amor DE AMOR”, “Fico com um nó na garganta com essa música. 𝑄𝑢𝑒 𝐵𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑎 !!!”, “Você alcançou o fundo de nossos corações Shaki”, “Eu a ouço e não consigo parar de chorar, me sinto tão identificada”, “Ser mãe solteira é a coisa mais dolorosa que me aconteceu na vida, suas palavras expressam tudo o que vivi!”, e “Já ouvi 4 vezes e já chorei 4 vezes!!”, foram algumas das reações nas redes sociais.

