‘Processo de cura’: Lutando contra câncer, recado de Preta Gil viraliza na web

Em luta contra um câncer no intestino, Preta Gil aproveitou o Dia das Mães para mandar um recado para todas as mulheres que passam por tratamentos oncológicos e também outros procedimentos médicos. Em um vídeo, a cantora aparece emocionada e fala sobre força.

“Hoje, eu estou aqui para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mães. Para as mães que estão como eu, em tratamento oncológico. Sei que para nós, hoje é um dia que ficamos sensíveis, com as emoções à flor da pele. Estamos passando por um processo de cura, não é fácil. É um processo muito doloroso, difícil. Não é fácil”.

Esta foi a homenagem de Preta Gil prestada a enfermeiros, em meio a tratamento contra câncer (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a filha de Gilberto Gil falou que ela e tantas outras mulheres vão sair deste tratamento vitoriosas: “Tenho certeza que todas nós vamos sair desta jornada fortalecidas, transformadas, então, para vocês, mães que como eu estão se tratando ou, não necessariamente, um tratamento oncológico, mas passando por alguma dificuldade de saúde, este é mais um dia para fortalecer a nossa existência, a nossa fé, o amor que nós temos para todas as pessoas que nos cercam e que nos dão amor”.

No desabafo, Preta voltou a agradecer todo apoio que vem recebendo desde que recebeu o diagnóstico de câncer no intestino: “Sou grata a todo mundo que forma essa rede de apoio imensa que eu tenho, de amigos, familiares, então, força para nós. Vamos nessa, vamos continuar lutando, porque mãe é isso”, disse a famosa.

Preta Gil muda de casa durante o tratamento

No vídeo, a cantora também disse aos fãs que mudou de casa: “Amores, não apareço aqui faz um tempo. Acho que vocês perceberam que a minha vida, o meu tratamento, deu uma reviravolta. Eu vim para São Paulo, estou morando aqui, já tem duas semanas”.

A famosa também contou que não passou a data ao lado da mãe, que mora no Rio, e do filho: “Estou no Dia das Mães paulista, minha mãe está no Rio, o meu filho está fazendo show também, em Campos do Jordão, mas eu estou cercada de amor, de outros filhos. Maternar vai além da gente parir, maternar é um estado de espírito e eu acho que tem várias mães espalhadas pelo Brasil, que não, necessariamente, pariram os seus filhos, mas pariram com amor e dedicação”.

