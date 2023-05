Após a coroação do Rei Carlos III, foi inevitável que centenas de pessoas pelo mundo lembrassem de Lady Di. Isso se deve aos seus fãs, que consideram que a “princesa do povo”, como muitos a conhecem, deveria ter sido a nova rainha do Reino Unido. Com ajuda da Inteligência artificial, fizemos isso!

Mas como seria a Princesa Diana aos seus 62 anos? A Inteligência Artificial assumiu o papel de criar as imagens para satisfazer a curiosidade das pessoas.

De olhos azuis, cabelo loiro platinado e com maquilhagem 'natural', é assim que a aplicação Midjourney retrata Lady Di no dia da coroação de Carlos III. Nas imagens criadas pela Inteligência Artificial, a princesa Diana ostenta quatro looks que destacam a sua beleza.

Lady Di a los 62 años, según la inteligencia artificial.

No primeiro look, Lady Di usa um vestido rosa com ombros caídos, um enorme colar de diamantes e brincos que combinam com ele. Nesta imagem, a princesa está com o tronco de frente e olhando ligeiramente para um lado, mas com queixo erguido.

Diana luciría así como Reina consorte.

Na segunda, ela veste um vestido de tom de rosa claro em corte princesa, que muitos consideraram a peça "ideal" para uma Rainha consorte. Esse look vem acompanhado de um broche de diamantes que imita uma estrela de muitas pontas. Nesta imagem, Diana está sentada em uma cadeira, com a mão direita sobre a perna e a outra no assento.

Diana en la coronación de Carlos III.

Na terceira imagem, vemos Lady Di na mesma pose da primeira fotografia, mas desta vez vestindo uma indumentária com transparências, pedras bordadas e um laço no pescoço.

Por fim, o quarto look consiste em um vestido com decote em 'V' e bordados simples. Além disso, ele tem um colar de diamantes que combina com o padrão dos brincos.

Será que a Princesa Diana teria comparecido à coroação do seu ex-marido?

Carlos III y Camila. Fueron coronados como reyes este fin de semana. (The Royal Family)

A revista ELLE revelou que, ao ser questionada sobre isso, a Chat GPT disse:

“É difícil saber ao certo o que Lady Diana teria feito em uma situação hipotética, já que seu falecimento em 1997 deixou muitas perguntas sem resposta. No entanto, é possível que Lady Diana teria comparecido à coroação de seu ex-marido, o Príncipe Carlos, como Carlos III da Inglaterra, se ela estivesse viva.”