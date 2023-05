Chocolate com Pimenta: Verdade sobre a tinta verde é revelada; relembre a cena

“Chocolate com Pimenta”: Ana Francisca (Mariana Ximenes) leva balde de tinta e vira piada na escola (Reprodução/Globo)

A reprise de Chocolate com Pimenta continua sendo um dos programas mais assistidos na TV Globo e, nos próximos capítulos da novela da tarde, Ana Francisca (Mariana Ximenes) vai descobrir quem foi o responsável por jogar tinta verde nela, durante uma festa de formatura, que aconteceu na primeira fase da trama.

Na cena, Soldado Peixoto (Angelo Paes Leme) vai confessar para a protagonista do folhetim que foi o responsável por jogar tinta verde nela no baile, deixando a personagem assustada. O policial ainda diz que não tem nada contra ela, mas que por amor a Olga (Priscila Fantim) decidiu entrar no plano de envergonhar a mãe de Tonico (Guilherme Vieira).

Chocolate com Pimenta: Ana Francisca passa vergonha em baile de formatura (João Miguel Júnior/Globo)

A notícia chega aos ouvidos de Aninha por meio do soldado, que acaba sendo levado por Guilherme (Rodrigo Faro): “Pode falar, soldado Peixoto. Eu preciso que você conte a ela tudo aquilo que me contou”, diz o advogado.

Porém, Peixoto tenta fugir com medo da reação da personagem de Mariana Ximenes: “Pensando melhor, eu acho que deveríamos conversar mais tarde!”, diz ele, que depois também revela que Bárbara (Lilia Cabral) estava envolvida no plano, que tinha como objetivo afastar a moça de Danilo (Murilo Benício).

Soldado Peixoto foi responsável por jogar tinta verde na protagonista de Chocolate com Pimenta (João Miguel Júnior/Globo)

Na cena de Chocolate com Pimenta, Márcia também está no meio da conversa e, como sempre, arranja uma maneira de fazer as pessoas abrirem a boca: “”Ô, benhê… O Guilherme já te trouxe até aqui e você está tomando nosso tempo que é precioso. Desembucha logo!”, ordena a prima de Aninha.

Neste momento, com muito medo, Peixoto recorda a protagonista da novela da Globo do momento do baile e ela assume que nunca esqueceu da vergonha que passou: “Eu sei que todo esse tempo, a senhora ficou pensando que foi o Danilo. Eu devo confessar. Eu fui tão burro! Graças a esse segredo, eu deixei o caminho livre para a senhorita Olga! Fui eu que joguei a tinta verde na senhora”, declara ele.

Chocolate com Pimenta: Olga (Priscila Fantim) foi a baliza principal durante o desfile da fanfarra de Ventura (João Miguel Júnior/Globo)

Em seguida, Ana Francisca relembra do momento exato do ocorrido e começa a fazer perguntas ao policial de Ventura: “Por qual motivo você fez isso? Você não tinha nada contra mim ou tinha?”, questiona. Porém, ele assume que sempre foi apaixonado pela vilã da novela: “Eu sempre fui apaixonado pela senhorita Olga e a dona Bárbara que estava arrumando o baile. Quando eu ouvi o seu nome, eu soltei a tinta!”.

A revelação em Chocolate com Pimenta fará com que Ana fique mais leve e volte a acreditar em Danilo, já que ela achava que ele gostaria de vê-la longe da cidade para não assumir a paternidade de Tonico.

