O que esperar da reprise de Mulheres Apaixonadas, novela retorna à Globo em maio

A Helena vivida por Christiane Torloni estará de volta à TV Globo. A partir do dia 29 de maio, a personagem mais marcante de Manoel Carlos retorna às tardes da emissora, com a reprise da novela Mulheres Apaixonadas, no Vale a Pena Ver de Novo.

Segundo a Globo, o clássico, exibido em 2003, é uma homenagem aos 90 anos de vida do autor, que ficou marcado por repetir o nome em outras produções. Vale lembrar que esta é a sexta vez que Helena protagoniza uma novela escrita por ele.

Na trama, ambientada na Zona Sul do Rio de Janeiro, Helena (Christiane Torloni) vive um casamento de 15 anos e sem grandes emoções com Téo (Tony Ramos) quando reencontra César (José Mayer), um amor do passado que reforça seus questionamentos sobre a vida conjugal.

Helena (Christiane Torloni), Hilda (Maria Padilha) e Heloísa (Giulia Gam) são irmãs em Mulheres Apaixonadas (Renato Rocha Miranda/Globo)

Abalada, ela divide as incertezas com as irmãs Heloísa (Giulia Gam), que vive um romance com Sérgio (Marcello Antony), e Hilda (Maria Padilha), que é casada com Leandro (Eduardo Lago). Além disso, a protagonista é diretora da Escola Ribeiro Alves (ERA), cuja dona é a cunhada e amiga Lorena (Susana Vieira), irmã de Téo.

Em Mulheres Apaixonadas, Helena também se mostra cansada da vida que leva com o músico, com quem adotou o pequeno Lucas (Victor Curgula), que é, na verdade, filho biológico do marido com Fernanda (Vanessa Gerbelli), um antigo caso, que será descoberto ao longo da novela.

Além da história central, a novela também mostra os dramas vividos por outras mulheres, como a violência doméstica sofrida por Raquel (Helena Ranaldi) e o alcoolismo enfrentado por Santana (Vera Holtz). A questão da violência urbana também é debatida através da personagem Fernanda (Vanessa Gerbelli), vítima de bala perdida, e mostra o tratamento agressivo dado pela jovem Dóris (Regiane Alves) aos avós idosos, o casal Flora (Carmem Silva) e Leopoldo (Oswaldo Louzada).

Mulheres Apaixonadas: Raquel (Helena Ranaldi) e Marcos (Dan Stulbach) em cena polêmica (Renato Rocha Miranda/Globo)

As disparidades sociais também ficam evidentes entre alunos da ERA, como Paulinha (Ana Roberta Gualda), que tem vergonha do pai, Oswaldo (Tião D’Ávila), porteiro da escola. Outro assunto que vem à tona na trama é o preconceito sofrido pelas jovens estudantes Clara (Alinne Moraes) e Rafaela (Paula Picarelli), que vivem uma relação homossexual.

Mulheres Apaixonadas traz no elenco Rodrigo Santoro, Bruna Marquezine, Carol Castro, Dan Stulbach, Elisa Lucinda, Fabiana Carla, Marcos Caruso, Natália do Vale, Palomma Duarte, Roberta Rodrigues, Lavínia Vlasak, entre outros.

