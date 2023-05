Katy Perry ousa com vestido luxuoso em show de coroação do rei Charles III; confira (Reprodução/Instagram @katyperry)

Não é segredo para os acompanhantes da indústria musical que Katy Perry carrega um peso gigantesco no segmento. De recordes inéditos em visualizações de seus clipes na internet a atração principal no Super Bowl no currículo, a artista consolidada marcou presença no último domingo (7) para o show de coroação do rei Charles III.

O evento, que ocorreu em Londres, na Inglaterra, reuniu uma multidão de fãs. Um dos pontos de atenção, além de toda performance de Katy Perry, foi seu vestido escolhido para a noite de coroação. A cantora elegeu uma peça dourada e com muito brilho da grife britânica Vivienne Westwood.

Para mostrar que sua peça foi personalizada, a artista mostrou em suas redes o verso do vestido com um bordado escrito: “Katy Perry, Chales III 2023″, além das iniciais da marca. Uma publicação da grife esclarece o material utilizado, sendo composto por couro sintético e com corpete dourado, de inspiração barroca.

Leia mais:

Guitarra ‘destruída’ de Kurt Cobain pode valer uma fortuna

Foi anunciado recentemente que a guitarra destruída do astro do rock Kurt Cobain, o vocalista da famosa banda Nirvana, poderá valer uma grande quantidade de dinheiro. A peça, utilizada em palco pelo cantor, será leiloada no final de maio nos Estados Unidos.

Esta é a guitarra destruída de Kurt Cobain a ser leiloada por R$ 400 mil nos EUA (Reprodução/Redes sociais)

De acordo com Kody Frederick, da casa de leilões Julien’s Auctions à AFP, é esperado que a guitarra atinja a marca de US$ 80 mil dólares no leilão, por volta de R$ 400 mil na cotação atual. Embora o instrumento Fender Stratocaster tenha sido remontado, não é possível ser utilizado.

Embora haja planos para leiloar o instrumento no alto valor estipulado, a guitarra não poderá ser usada. Kody Frederick explicou as razões pelas quais a peça servirá apenas como uma relíquia nas mãos de quem a adquirir; confira:

Esta é a guitarra destruída de Kurt Cobain a ser leiloada por R$ 400 mil nos EUA