Quem disse que para se ter valor precisa estar conservado? Pode até se aplicar em alguns contextos, mas não é o caso da guitarra destruída do astro do rock Kurt Cobain, o vocalista da famosa banda Nirvana, A peça utilizada em palco pelo cantor será leiloada no final de maio nos Estados Unidos.

De acordo com Kody Frederick, da casa de leilões Julien’s Auctions à AFP, é esperado que a guitarra atinja a marca de US$ 80 mil dólares no leilão, por volta de R$ 400 mil na cotação atual. Embora o instrumento Fender Stratocaster tenha sido remontado, não é possível ser utilizado.

Veja a guitarra:

Esta é a guitarra destruída de Kurt Cobain a ser leiloada por R$ 400 mil nos EUA (Reprodução/AFP)

“Pode-se ver a rachadura provocada quando ele quebrou a guitarra”, contou Frederick à AFP. “Kurt Cobain, quando estava no palco, quando tocava, era uma máquina. Podia-se sentir sua ira no palco. E se sentia pela forma como tratava seus instrumentos”.

Grande sucesso no final da década de 80, a guitarra quebrada recebeu a assinatura dos três membros da banda. Com histórico de dependência química e depressão, Kurt Cobain teve sua morte acusada como suicídio em abril de 1994, aos 27 anos de idade.

E evento em que sua Fender Stratocaster será leiloada acontecerá nos dias 19 e 21 de maio, nos Estados Unidos.

Ficou sabendo da nova mansão de Bruna Marquezine de R$ 12 milhões?

Esta foi a transição de Bruna Marquezine do quarto em mansão de Xuxa para um triplex de R$ 12 milhões (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

Bruna Marquezine fez as malas de sua hospedagem na casa de Xuxa e se mudou para um novo lar. A atriz global, e promessa de Hollywood, que estava alojada na casa da ‘Rainha dos Baixinhos’ desde o ano passado,’ comprou um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 12 milhões.

Antes de se mudar para a casa de Xuxa, a atriz teria vendido sua antiga casa ao cantor Michel Teló. Após meses, a famosa adquiriu um triplex no Rio de Janeiro. Confira os detalhes: