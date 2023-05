Esta foi a transição de Bruna Marquezine do quarto em mansão de Xuxa para um triplex de R$ 12 milhões (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

Hospedada em um quarto na mansão luxuosa de Xuxa desde o ano passado, Bruna Marquezine fez as malas e se direcionou para seu novo casarão. A atriz global, e promessa de Hollywood, comprou um apartamento em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, pelo valor de R$ 12 milhões, segundo uma coluna do Splash e Metrópoles.

A famosa teria habitado de favor por um tempo na casa de Xuxa, após vender sua mansão antiga na Zona Oeste do Rio ao cantor sertanejo Michel Teló. Desde então, Bruna ficou temporariamente na casa da ‘Rainha dos Baixinhos’.

Esta foi a transição de Bruna Marquezine do quarto em mansão de Xuxa para um triplex de R$ 12 milhões (Reprodução/Instagram @brunamarquezine)

Em entrevista ao ‘Quem Pode, Pod’, um programa de podcast, Bruna revelou que seu sonho de infância era ser parcialmente adotada por Xuxa, já que frequentava sua casa para brincar com Sasha quando criança.

“Eu tô realizando o sonho da minha infância de ser parcialmente adotada pela Xuxa. Eu queria ser mãe irmã da Sasha, meia filha da Xuxa, mas ainda ter acesso a minha família”, declarou.

Durante a entrevista, a atriz revelou a motivação de sua venda da mansão anterior, que foi repassada a Michel Teló: “Eu vendi feliz da vida, porque a casa realmente era muito grande, porque eu comprei aquela casa pensando muito na minha família, porque a minha família é muito grande, o meu pai é o caçula de 9 irmãos, e a gente sempre gostou de reunir todo mundo, só que depois que meus avós faleceram a minha família deu uma desmembrada, por que os meus avós eram pilares.”

Bolsa inusitada de Anitta chama atenção na web

Anitta chamou a atenção nas redes por conta de uma bolsa utilizada em conversa com emissora internacional.

Anitta surge com bolsa em formato de vagina e internautas reagem de forma inusitada (Reprodução/Redes sociais)

A cantora chegou aos estúdios da emissora SiriusXM, em Miami, nesta quarta-feira (3), e sua bolsa viralizou na web. O ponto de destaque é que o acessório se assemelha à uma vagina, com a camada toda rosa.

O modelo da peça faz parte de uma das criações de Stef Van Looveren, artista não-binário da Antuérpia, na Bélgica. Em seu perfil do Instagram é possível se deparar com suas mais variadas peças do mesmo cunho.

