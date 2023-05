Anitta surge com bolsa em formato de vagina e internautas reagem de forma inusitada

Anitta é uma das figuras brasileiras que sempre está entre os assuntos mais comentados na internet. Não limitada ao solo brasileiro, a famosa tem conquistado cada vez mais seu espaço no âmbito internacional. Desta vez, um dos assuntos envolvendo a ‘Poderosa’ envolvia um de seus acessórios utilizados em entrevista.

A cantora chegou aos estúdios da emissora SiriusXM, em Miami, nesta quarta-feira (3), e sua bolsa chamou atenção na web. O ponto de destaque é que o acessório se assemelha à uma vagina, com a camada toda rosa.

O modelo da peça faz parte de uma das criações de Stef Van Looveren, artista não-binário da Antuérpia, na Bélgica. Em seu perfil do Instagram é possível se deparar com suas mais variadas peças do mesmo cunho.

Reação nas redes sociais

Após registros da cantora com a bolsa viralizar, Anitta recebeu algumas críticas sobre como tem representado o Brasil ao portar uma peça como sua bolsa. Por outro lado, alguns internautas defenderam sua escolha e até mesmo compararam com uma bolsa que já foi clicada com Rosalía, que também tem relação com sexualidade.

Além de defenderem a famosa, diversos usuários da rede acharam a situação divertida.

Confira alguns tuítes:

a bolsa da anitta, EU AMO ELA KKKKKKK pic.twitter.com/9ihi0peILo — robert (@creatorsboy) May 3, 2023

PASSANDO MAL COM A BOLSA DA ANITTA

KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/zRTPbJrPgB — DIO 🫀 (@dioonitter) May 3, 2023

Meu deus 😂 a bolsa da Anitta 📸🤭 pic.twitter.com/feVv0Jzrir — Foca na Fofoca Gossip (@focanagossip) May 4, 2023

A bolsa da Anitta ahahahaha 🗣️🗣️🗣️ pic.twitter.com/8glP5JC8Pk — victor (@firstbrazilian) May 3, 2023

