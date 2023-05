Alunos se irritam após Fabio Assunção entrar em faculdade e ser tietado: ‘Deixem o cara em paz’

Fabio Assunção agitou uma universidade após ingressar para o curso de Ciências Sociais no primeiro semestre. O ator de 51 anos, intérprete de Humberto em ‘Todas as Flores’, garantiu sua vaga na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem feito sucesso no meio dos colegas de instituição.

Com a repercussão, a presença do ator na instituição foi registrada por diversos momentos e acabou aterrissando em uma página do Instagram que flagra alunos “mais bonitos” e “requisitados” da unidade.

“Quem é esse gatinho que tem cara de ator de novela?”, diz uma das postagens. “O bicho das ciências sociais tá na TV!”. A aparição do famoso acabou fazendo com que os alunos o tietassem nas redes, contudo acabou irritando uma outra parte dos estudantes.

“O cara vai desistir do curso já já. Gente chata”, comentou um perfil no Instagram.

“Qual o problema de vocês? Ficar correndo atrás de homem casado. Ó as ideia! Vão lavar uma louça e ocupem a cabeça, bando de desocupado!”, pontuou outro usuário da rede.

“Gente que ridículo isso viu? Deixa o cara em paz, ele só quer estudar além de vocês passarem vergonha com esse tipo de atitude, vocês acabam desestimulando ele a se sentir confortável na PUC”, desabafou uma estudante.

Jojo Todynho celebra o amor-próprio em postagem

Após perder mais de 20kg, Jojo Todynho celebra em passeio com vestido e aconselha: ‘Se olhe com amor’ (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Jojo Todynho registrou uma cena de amor-próprio em seu Instagram e deu um conselho aos seguidores. Atualmente, a cantora embarcou em uma jornada de exercícios físicos e já eliminou mais de 20 quilos em seu processo. A cantora tem compartilhado por diversas vezes sua dinâmica de treinamento na academia com os seguidores e resolveu celebrar a si mesma, nesta quarta-feira (3), com uma foto e um conselho aplicado à legenda.

Posando em uma cadeira com enfeites floridos, Jojo recebeu um clique espontâneo, risonho e cheio de alegria. Em um vestido de tom opaco e óculos de sol, a artista compartilhou sua foto e aconselhou aos seguidores:

“Se faça um favor: se olhe com amor, cuide de você com carinho”, legendou.

