Casa da ex-sogra de Shakira ganha apelido nada agradável no Google Maps; confira

Prestes a completar um ano da separação de Shakira e Gerard Piqué, a história continua gerando polêmica. E, se a mãe do ex-jogador pensou que ela iria conseguir esquecer sua ex-nora depois que a colombiana deixou Barcelona para se estabelecer em Miami, então ela estava meio errada.

Após a separação do casal, muitas notícias de que Montserrat Bernabéu, a mãe de Piqué, e Shakira não se davam bem, surgiram. Incluindo vídeos em que a ex-sogra da cantora colombiana parece agredindo-a, segurando o seu rosto. E, claramente, os fãs da cantora não a perdoam por nada - e agora descobriram um jeito peculiar de se vingar pela famosa.

Renomearam a casa da ex-sogra de Shakira no Google Maps

Nos últimos meses em que Shakira esteve em Barcelona, ela colocou um uma bruxa em sua sacada “olhando” para a casa dos pais de Piqué, que moram ao lado da antiga mansão de Shakira. Relembre a história.

Aparentemente Shakira habría colocado la bruja en su balcón porque descubrió a través de sus hijos que Piqué, Clara y su ex-suegra la llamaban bruja frente a los niños.



Los niños escucharon el apodo y le dijeron a Shakira, quien colocó la bruja para burlarse del infantil apodo. pic.twitter.com/jmpVOwWDg3 — Bruno (@JLOAccess) March 15, 2023

Agora Shakira está em sua nova vida ao lado dos filhos Milan e Sasha, em Miami, mas os fãs da cantora fizeram questão de lembrar à mãe de Piqué o que acham dela.

Laura Fa e Lorena Vásquez falaram no podcast Mamarazzis, que tanto a antiga casa de Shakira em Barcelona, como a da sua exs-sogra, foram adicionadas ao Google Maps com dois nomes muito peculiares.

Reprodução Captura do Google Maps, no endereço da ex-sogra de Shakira e da antiga casa da cantora (Google Maps)

A propriedade onde Shakira morava com Piqué e seus filhos foi batizada de “Casa Shakira”, enquanto a casa de Bernabéu foi registrada com o nome de “La bruxa piruja”, que traduzindo ficaria algo como “A bruxa perua”. Não satisfeitos com isso, as jornalistas relataram que além de ostentar esse nome, a localização leva a etiqueta de “Local de Interesse Histórico”, tendo como símbolo um castelo. As duas casas já têm várias avaliações no Google - com cinco estrelas, inclusive.

