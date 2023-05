Tensão em Miami: irmão de Shakira agride Piqué para defender a cantora em discussão

O irmão de Shakira, Tonino, brigou com Piqué por defendê-la (@shakira / @3gerardpique/Instagram)

A briga entre Shakira e seu ex-parceiro, Gerard Piqué, parece não ter fim! E, agora, o ex-jogador vive dias difíceis em Miami. Sua chegada na nova cidade de seus filhos, Milan e Sasha, despertou grande expectativa e muitos meios de comunicação foram ao aeroporto para recebê-lo. Quando tudo parecia correr normalmente, agora foi revelado que Piqué protagonizou uma briga tensa com o irmão da cantora colombiana.

“Shakira teve uma briga acirrada com o ex e a discussão teria se tornado tão violenta que, ao que tudo indica, Tonino, irmão da cantora, teve que agredir Piqué para defender sua irmã Shakira”, explicou a jornalista de entretenimento Verónica Bastos, do programa espanhol La Mesa Caliente, da Telemundo.

“Segundo boatos, a polícia teve que intervir para acabar com essa briga e devemos esclarecer que não há relatório policial ou relatório público oficial sobre o referido incidente”, acrescentou Bastos, que tentou obter essas evidências junto com sua equipe jornalística.

A jornalista explicou ainda que nenhuma das partes quis se pronunciar sobre o assunto, nem via entrevista e nem mesmo em comunicado nas redes sociais.

No entanto, Jordi Martin, jornalista e paparazzi próximo à cantora, publicou que a briga não aconteceu: “É absolutamente falso que Gerard Piqué tenha brigado com Tonino, irmão de Shakira, em Miami”.

Outro periódico, o La Vanguardia, confirmou a informação de Martín: “Tonino e Gerard só concordaram quando o primeiro entregou as crianças para que pudessem passar esses dias com ele. Tonino Mebarak é mais que um irmão da cantora: conselheiro, suporte e, muitas vezes, um filtro para a imprensa. Mas, acima de tudo, é um homem educado que nenhum jornalista de Barcelona, onde esteve todos esses anos com Shakira, pode imaginar levantar a mão para alguém. E dessa vez não foi diferente”.

