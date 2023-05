Enquanto Piqué se envolve em mais polêmicas com Shakira, Clara Chía aproveita festa em Barcelona

Piqué está em Miami em sua primeira visita aos filhos Milan e Sasha, em sua nova moradia. Sua chegada em solo americano despertou grande expectativa e todos os olhares estavam voltados para ele - até porque, muitos desacreditaram que ele cumpriria o acordo de Shakira, que seria ir visitar os pequenos sem a companhia de sua atual namorada, Clara Chía.

Por isso, a estudante de relações públicas teria ficado em Barcelona e, segundo a mídia espanhola, havia ficado chateada com seu companheiro Piqué. Mas, não é o que pareceu nos últimos dias. Clara Chía foi vista em diferentes estabelecimentos, aproveitando com suas amigas em Barcelona.

¡Dios, gente, no se puede creer lo hermosa que es! Esos colores le quedan sublime 😍🥰❤💅 pic.twitter.com/voA4FYeM3L — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

“A jovem mostrou-nos uma faceta desconhecida até agora: a de uma Clara calma, descontraída e divertida, que gosta de festas e que não se preocupa em ser perseguida pela imprensa”, afirma uma publicação do jornal espanhol Le Vanguardia. Enquanto as fotos e vídeos de Clara circulavam nas redes sociais, a imprensa conseguiu captar Gerard Piqué compartilhando bons momentos com os filhos, Milan e Sasha.

Clara Chía estaria provocando Piqué por estar sem ela em Miami

A atual de Piqué também aparecdeu nas redes, mas desta vez com fotografias nítidas, bem sorridente e relaxada. E nada menos que no terraço do que foi um dia a mansão de Shakira, onde as cantora viveu por mais de 10 anos com Piqué e seus filhos, Milan e Sasha.

Deslumbrada y maravillada con estas fotos. Sin el foco de los paparazzis y en su intimidad más íntima. La Clara más bella que se ha visto, sin lugar a dudas 😍💕 pic.twitter.com/kCij2vpteP — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) May 3, 2023

Filhos de Piqué e Shakira pediram para que o pai fosse visitá-los sem a sua atual namorada

Recentemente foi divulgado que Shakira estaria movimentando recursos jurídicos para impedir que seus filhos convivessem com a nova companheira de Piqué. Isso porque, segundo o paparazzi que acompanha a cantora colombiana, Jordi Martín, as crianças não querem ver Clara Chía.

“Uma condição que os menores teriam colocado em Piqué é que quando ele os visitasse em Miami, estivesse sem a namorada. As crianças nem querem ver Clara, já disseram ao pai que não querem conhecê-la. e pediram ‘por favor, que nesses dez dias que você vem para Miami não queremos ficar com ela’. Acho que os filhos são devotos da mãe, viram que ela ficou muito mal “, disse o jornalista.

