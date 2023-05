VÍDEO: Fã se empolga, invade palco e assusta cantora Joelma durante show no Acre; veja a cena

Fã invadiu palco e assustou a cantora Joelma, em Rio Branco, no Acre (Reprodução/Twitter)

A empolgação de um fã acabou fazendo com que a cantora Joelma levasse um susto daqueles durante um show no Acre, na noite de segunda-feira (1º). Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o homem invadiu o palco e já partiu para cima da artista. Ele a abraçou e ficou dando pulos com ela nos braços. Logo em seguida, os seguranças se aproximaram e o afastaram (veja abaixo).

A força que essa pessoa chegou na Joelma meu deus

Além de assustar, faltou nadinha pra machucar pic.twitter.com/Fl1SuSB97o — Fabin 💋 (@fabin_nns) May 2, 2023

A apresentação em questão era uma celebração pelo Dia do Trabalho, celebrado ontem. Nas imagens é possível ver que Joelma ficou sem reação ao ser agarrada pelo fã. No entanto, depois que os ânimos se acalmaram, a artista chamou o fã e o abraçou, enquanto o público começou a bater palmas.

Mas o show ainda foi marcado por mais confusão. Outro vídeo mostra uma briga entre mulheres que estavam na plateia, enquanto Joelma ainda se apresentava ao som de “Cavalo Manco”. É possível ver que elas trocaram socos, chutes e puxões de cabelo.

A Polícia Militar disse que foram registradas duas ocorrências de vias de fato e seis pessoas foram conduzidas à Delegacia de Flagrantes. No entanto, a corporação não precisou se as mulheres flagradas brigando estavam entre esses detidos.

A Festa do Trabalhador reuniu mais de 20 mil pessoas para a frente do Palácio Rio Branco. Além de Joelma, também se apresentaram vários artistas locais.

Será que o show da Joelma em Rio Branco lotou? Kkkkkkk pic.twitter.com/AbS8SnIa7m — Fabin 💋 (@fabin_nns) May 2, 2023

LEIA TAMBÉM: