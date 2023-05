Meghan Markle é novamente confrontada por sua família dias antes da coroação do rei Charles

Meghan Markle permanece sob os olhos do público dias antes da coroação do rei Charles III, mesmo após ter dito que não comparecerá. A duquesa permanecesrá em Montecito, na Califórnia, para comemorar o aniversário de seu filho, o príncipe Archie.

Agora a duquesa de Sussex enfrenta novamente sua família, mais especificamente o seu pai, Thomas Markle (78), que se distanciou da filha desde que ela se casou com o príncipe Harry, em 2018. Markle disse em uma entrevista recente que ele se recusa a “ser enterrado” por sua filha, depois de quase cinco anos em que a duquesa de Sussex cortou todas as comunicações com ele.

As palavras do pai de Meghan Markle que causaram rebuliço

Apesar da distância que existe entre ele e a filha, o pai de Meghan Markle insistiu que seu genro, o príncipe Harry, poderia ser quem intercederia em seu nome e falaria com a ex-atriz para reatar o relacionamento com ele: “Gostaria que pudéssemos resolver nossas diferenças. Acho que Harry deveria tomar a iniciativa aqui e tentar nos unir de alguma forma. Acho que pode ajudar”, disse ao 7NEWS Spotlight da Austrália.

Vale lembrar que, em 2018, quando Harry e Meghan se casaram, apenas a mãe da agora duquesa de Sussex, Doria Ragland, compareceu ao casamento. Ainda na entrevista, o pai de Meghan desabafou: “Eu me recuso a ser enterrado por ela, vale a pena me livrar do pai dela? Eu gostaria que pudéssemos sentar e conversar”.

“Ele passou a infância comigo. Sempre que tínhamos a oportunidade de ir a algum lugar e fazer alguma atividade, fazíamos. Durante toda a nossa vida estivemos juntos. Da sexta série em diante ela morou comigo. Eu estava ao seu lado durante o ensino médio e a faculdade. Eu gostaria que pudéssemos sentar e conversar e resolver nossas diferenças”, disse ele.

Além disso, o polêmico Thomas Markle expressou o desejo de conhecer os netos: “É uma grande decepção e me deixa triste todos os dias. Meus netos vão comer meu nariz, vão comer meus olhos. Vamos a algum lugar e vamos conversar. E eu dizia: ‘E aí? Como isso pode ser consertado?’”, acrescentou.

Segundo o homem, ele se tornou o herói durante a infância da filha e agora se tornou um de seus inimigos, pois revelou que ela não o visitou quando ele sofreu um AVC. “Se isso não a comoveu, o que será? E vale a pena deixar para o resto da minha vida? Negar-me a conhecer meus netos? Vale a pena se livrar do seu pai?”, desabafou Thomaz.

Leia também: