Eliezer revela dinâmica com Viih Tube após bebê chegar em casa

A filha da influenciadora digital Viih Tube e do ex-BBB Eliezer nasceu esta semana e, por isso, o casal tem se ausentado das redes sociais. Mas o designer apareceu nos stories de sua conta oficial no Instagram na madrugada desta sexta-feira (14), para atualizar seus fãs sobre o novo cotidiano.

Agora, Lua di Felice já está em casa, após os primeiros dias no hospital com a mãe. “Nossa primeira noite em casa. A Viih está amamentando desde meia-noite e agora é 1h21, então ela está há bastante tempo ali, exausta, tadinha. Já fiz massagem no pé, ela está com as pernas muito inchadas”, revelou Eliezer.

“A gente sempre deixa água ali, porque dá muita sede. E é isso, gente. A Viih tem a cadeira de amamentação, mas ela ainda não está usando. Está se adaptando, porque a cadeira balança demais”, detalhou ele.

Story de Eliezer, com Viih Tube e sua filha (Foto: Reprodução/Instagram Stories)

O ex-BBB seguiu dando mais detalhes sobre a dinâmica entre eles, como a troca que eles fazem para quem vai ficar acordado, por exemplo. Mas ele tinha um momento de maior expectativa: a recepção dos pets.

“A gente chegou em casa agora, e tem um momento que eu to muito ansioso pra ver. Que é a reação dos cachorros, nossos filhos de quatro patas, com a Lua... Nós vamos fazer um processo, que é o que contaram que pode dar certo. Nós vamos descer com os cachorros para o hall do prédio pra gente entrar em casa juntos, com a Lua. Para eles poderem saber que a Lua é de casa, que ela é a dona da casa”, disse Eliezer, em outro momento, mais cedo.

“Tivemos o cuidado para eles não lamberem nem as mãos nem o rosto da Lua. Reparem que minhas mãos ficam o tempo todo entre eles também para o caso de eles estranhem”, continuou.

“‘Eu to protegendo minha irmã, pai’. É minha filha você já sabe que sua irmã chegou, minha princesa?”, brincou o ex-BBB.

Leia também: Apresentadores do ‘Mais Você’ fazem trollagem com Cezar Black: “pratinho de alface”