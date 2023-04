Apresentadores do ‘Mais Você’ fazem trollagem com Cezar Black: “pratinho de alface”

Cezar Black no "Mais Você" (Foto: Reprodução/Globoplay)

Apesar de sexta-feira (14), foi dia de “Café com Eliminado” no “Mais Você”. Isso porque o “Big Brother Brasil” entrou no modo acelerado da reta final, então foi a vez de Cezar Black ir tomar o tradicional café da manhã.

O enfermeiro foi recepcionado pelos apresentadores Talitha Morete e Fabricio Battaglini, que estão substituindo Ana Maria Braga durante sua licença médica - entenda aqui o que aconteceu com a apresentadora.

A dupla não perdeu tempo para cutucar o ex-brother em sua amizade repleta de rivalidade com Ricardo Alface e fizeram uma brincadeira.

“Foram 12 vezes na xepa, rapaz! E para o seu café da manhã ficar melhor, vamos te servir algo. Leva pra ele um pratinho de alface”, sugeriu Fabricio.

“Eu não acredito!”, riu Cezar. “A gente também tem aqui. Vai degustar? Desce esse alface?”, insistiu o apresentador.

“Não, é indigesto. Vou ficar aqui nas receitinhas”, devolveu Cezar, se recusando a comer o prato de alface que lhe era oferecido.

Dentro do reality show, Ricardo ficou conhecido como “Alface”, um apelido que já trouxe de fora da casa. Ele e Cezar protagonizaram diversas brigas, apesar de manterem um certo respeito um pelo outro em outros momentos.

“Minha relação foi muita briga, muita risada, mas ficou sempre nesse clima das discussões. Ele é impulsivo e ele não aceita desaforo. Acho que a gente vai se encontrar muito ainda. Vai ter uma amizade bem legal e gostosa aqui fora”, explicou Cezar.